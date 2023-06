TFA Sostegno VIII ciclo, ecco dove è stata annullata la preselettiva. Nei prossimi giorni il quadro completo Di

TFA sostegno VIII ciclo: sono ancora in corso le iscrizioni in numerose Università ma quelle che hanno chiuso le istanze possono già comunicare le informazioni relative alla prova preselettiva prevista dal prossimo 4 luglio. Ecco l’elenco delle Università che hanno già annullato la preselettiva.

TFA sostegno VII ciclo: ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l’accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l’esonero dalla prova e di un’unica situazione collettiva, che permette a tutti di accedere direttamente alla prova scritta.

I requisiti di accesso al TFA sostegno VIII ciclo

LE DATE del test preselettivo

mattina del 4 luglio 2023 : prova scuola dell’infanzia

: prova scuola dell’infanzia mattina del 5 luglio 2023 : prova scuola primaria

: prova scuola primaria mattina del 6 luglio 2023 : prova scuola secondaria di I grado

: prova scuola secondaria di I grado mattina del 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

I bandi delle Università ancora aperti

Le informazioni su sede e orari di convocazione, nonché sui documenti da portare per l’espletamento della prova, sono a cura delle Università.

Esonero dalla prova preselettiva

Aspiranti beneficiari legge 104/92

Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo poi impossibilitati alla prova scritta causa Covid

Aspiranti con servizio su sostegno (due le situazioni: tre anni di servizio sostegno negli ultimi cinque o tre anni di servizio sostegno specifico negli ultimi dieci)

Tutte le info su chi non svolge la prova preselettiva e accede direttamente alla prova scritta

Punteggio test preselettivo non fa media

Il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. TFA sostegno VIII ciclo: voto preselettiva serve solo per arrivare alla prova scritta, non conta per la graduatoria finale

Quando non si svolge la preselettiva

Al di là del singolo caso di esonero, l’unico caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta, è quello in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili.

Questo, naturalmente, si può determinare dopo la chiusura delle iscrizioni.

Alcune Università hanno già chiuso i bandi e quindi è stato possibile effettuare il conteggio del numero di domande presentate.

Ci sono ancora scadenze nei prossimi giorni, quindi dopo la scadenza è consigliabile consultare il sito dell’Università di riferimento per ulteriori avvisi.

Ecco le Università in cui non si svolgerà la prova preselettiva [IN AGGIORNAMENTO]

Friuli Venezia Giulia

Università degli Studi di Udine – il test preselettivo relativo al Percorso per la scuola dell’INFANZIA, scuola PRIMARIA, Scuola SECONDARIA PRIMO GRADO non si svolgerà.

Università degli Studi di Trieste: la prova preselettiva per la Scuola secondaria di I grado non avrà luogo.

Lazio

Lumsa – per la scuola secondaria di primo grado non si espleteranno i test preselettivi in quanto il numero di candidati che avrebbe dovuto sostenere il test è inferiore al doppio del numero dei posti messi a concorso.

Veneto

Università degli studi di Verona – Si avvisano gli iscritti al corso sostegno primaria 22/23 ottavo ciclo e secondaria primo grado che la prova preselettiva non si terrà per mancato raggiungimento del numero minimo che la normativa prevede per il suo espletamento.

Università degli Studi di Padova –

Avviso: i test preselettivi per Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado sono annullati poiché la numerosità delle candidate e dei candidati è inferiore al doppio dei posti disponibili, considerati i numeri delle iscritte e degli iscritti aventi diritto a esonero. Le candidate e i candidati preiscritte/i alle prove di accesso per tali gradi sono pertanto ammesse/i direttamente alle prove scritte nelle date indicate nel bando. 7 luglio 2023: test preselettivo scuola secondaria di II grado.

N.B. La pagina non ha carattere ufficiale, consigliamo agli interessati di monitorare costantemente le pagine dei rispettivi Atenei per tempestive comunicazioni.

