Tfa sostegno VIII ciclo: 1.972 posti per infanzia, 4.748 per primaria, 7.946 per media, 13.011 per superiore. Tutti i posti disponibili per grado d’istruzione Di

Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo ciclo – l’ottavo – di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Ecco il numero di posti per la scuola dell’infanzia divisi per ateneo:

Università dell’Aquila: 30 posti

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara: 60 posti

Università di Teramo: 40 posti

Università della Basilicata: 50 posti

Università della Calabria: 130 posti

Mediterranea di Reggio Calabria: 57 posti

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro: 0 posti

Università Suor Orsola Benincasa: 100 posti

Università di Salerno: 80 posti

Università di Bologna: 30 posti

Università di Ferrara: 5 posti

Università degli studi di Roma Tor Vergata: 20 posti

Università della Tuscia: 20 posti

Università di Genova: 20 posti

Università Milano Bicocca: 30 posti

Università di Bergamo: 0 posti

Università Cattolica Sacro Cuore: 25 posti

Università degli Studi di Milano: 0 posti

Università di Macerata: 30 posti

Università di Urbino: 20 posti

Università degli Studi del Molise: 20 posti

Università di Torino: 40 posti

Università di Bari: 100 posti

Università di Foggia: 100 posti

Università del Salento: 150 posti

Università di Cagliari: 40 posti

Università di Sassari: 0 posti

Università di Catania: 60 posti

Università Enna Kore: 120 posti

Università Modena-Reggio Emilia: 0 posti

Università di Parma: 0 posti

Università di Udine: 30 posti

Università degli Studi di Trieste: 0 posti

Università di Cassino e del Lazio meridionale: 150 posti

Università Studi Internazionali di Roma-UNINT: 100 posti

Libera Università Maria SS Assunta: 0 posti

Università di Roma Tre: 20 posti

Università Europea di Roma: 65 posti

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: 0 posti

Link Campus University: 100 posti

Saint Camillus International University: 0 posti

Università di Messina: 100 posti

Università di Palermo: 200 posti

Università di Firenze: 35 posti

Università di Pisa: 15 posti

Università di Siena: 35 posti

Università di Trento: 0 posti

Università di Perugia: 0 posti

Università di Verona: 0 posti

Università di Padova: 30 posti

TOTALE: 1.972 posti

SCUOLA PRIMARIA

Ecco il numero di posti per la scuola primaria divisi per ateneo:

Università dell’Aquila: 90 posti

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara: 60 posti

Università di Teramo: 70 posti

Università della Basilicata: 100 posti

Università della Calabria: 200 posti

Mediterranea di Reggio Calabria: 88 posti

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro: 20 posti

Università Suor Orsola Benincasa: 300 posti

Università di Salerno: 150 posti

Università di Bologna: 100 posti

Università di Ferrara: 30 posti

Università degli studi di Roma Tor Vergata: 40 posti

Università della Tuscia: 40 posti

Università di Genova: 40 posti

Università Milano Bicocca: 90 posti

Università di Bergamo: 0 posti

Università Cattolica Sacro Cuore: 125 posti

Università degli Studi di Milano: 0 posti

Università di Macerata: 100 posti

Università di Urbino: 30 posti

Università degli Studi del Molise: 80 posti

Università di Torino: 85 posti

Università di Bari: 250 posti

Università di Foggia: 150 posti

Università del Salento: 150 posti

Università di Cagliari: 60 posti

Università di Sassari: 30 posti

Università di Catania: 140 posti

Università Enna Kore: 240 posti

Università Modena-Reggio Emilia: 55 posti

Università di Parma: 0 posti

Università di Udine: 60 posti

Università degli Studi di Trieste: 0 posti

Università di Cassino e del Lazio meridionale: 150 posti

Università Studi Internazionali di Roma-UNINT: 100 posti

Libera Università Maria SS Assunta: 70 posti

Università di Roma Tre: 100 posti

Università Europea di Roma: 95 posti

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: 50 posti

Link Campus University: 100 posti

Saint Camillus International University: 0 posti

Università di Messina: 300 posti

Università di Palermo: 400 posti

Università di Firenze: 80 posti

Università di Pisa: 55 posti

Università di Siena: 75 posti

Università di Trento: 20 posti

Università di Perugia: 100 posti

Università di Verona: 50 posti

Università di Padova: 150 posti

TOTALE: 4.748 posti

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ecco il numero di posti per la scuola secondaria di primo grado divisi per ateneo:

Università dell’Aquila: 110 posti

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara: 84 posti

Università di Teramo: 80 posti

Università della Basilicata: 90 posti

Università della Calabria: 250 posti

Mediterranea di Reggio Calabria: 152 posti

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro: 250 posti

Università Suor Orsola Benincasa: 450 posti

Università di Salerno: 400 posti

Università di Bologna: 70 posti

Università di Ferrara: 65 posti

Università degli studi di Roma Tor Vergata: 120 posti

Università della Tuscia: 70 posti

Università di Genova: 115 posti

Università Milano Bicocca: 150 posti

Università di Bergamo: 100 posti

Università Cattolica Sacro Cuore: 150 posti

Università degli Studi di Milano: 60 posti

Università di Macerata: 120 posti

Università di Urbino: 40 posti

Università degli Studi del Molise: 200 posti

Università di Torino: 150 posti

Università di Bari: 300 posti

Università di Foggia: 400 posti

Università del Salento: 150 posti

Università di Cagliari: 100 posti

Università di Sassari: 60 posti

Università di Catania: 350 posti

Università Enna Kore: 240 posti

Università Modena-Reggio Emilia: 65 posti

Università di Parma: 90 posti

Università di Udine: 60 posti

Università degli Studi di Trieste: 60 posti

Università di Cassino e del Lazio meridionale: 400 posti

Università Studi Internazionali di Roma-UNINT: 100 posti

Libera Università Maria SS Assunta: 90 posti

Università di Roma Tre: 110 posti

Università Europea di Roma: 150 posti

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: 120 posti

Link Campus University: 525 posti

Saint Camillus International University: 200 posti

Università di Messina: 500 posti

Università di Palermo: 400 posti

Università di Firenze: 130 posti

Università di Pisa: 80 posti

Università di Siena: 150 posti

Università di Trento: 40 posti

Università di Perugia: 50 posti

Università di Verona: 150 posti

Università di Padova: 170 posti

TOTALE: 7.946 posti

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO