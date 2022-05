TFA sostegno VII ciclo, preselettiva annullata in alcune Università. Tutti ammessi direttamente alla prova scritta Di

TFA sostegno VII ciclo: ci sono alcune circostanze in cui la prova preselettiva, la prima delle tre da superare per l’accesso al corso, non si svolge. Si tratta di alcune situazioni personali, che permettono l’esonero dalla prova e di un’unica situazione collettiva, che permette a tutti di accedere direttamente alla prova scritta.

Requisiti di accesso al TFA sostegno VII ciclo

LE DATE del test preselettivo

• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

• 25 maggio 2022 prove scuola primaria;

• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Le informazioni su sede e orari di convocazione, nonché sui documenti da portare per l’espletamento della prova, sono a cura delle Università.

Chi può richiedere l’esonero dalla prova preselettiva

Aspiranti beneficiari legge 104/92

L’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 prevede che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo

In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

Aspiranti con servizio su sostegno

Analogamente, accedono direttamente alla/e prova/e scritta/e gli aspiranti che, nei dieci anni precedenti, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Così prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

N.B. E’ possibile considerare l’anno scolastico 2021/22? Ne parliamo in questo articolo, in cui raccogliamo le diverse indicazioni da parte delle Università.

Punteggio test preselettivo non fa media

Secondo quanto indicato dalla nota del 13 agosto 2020 Il punteggio del test preselettivo di tutte le tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

Quando non si svolge la preselettiva

Al di là del singolo caso di esonero, l’unico caso in cui la prova preselettiva non si svolge e quindi tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda sono ammessi direttamente alla prova scritta, è quello in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili.

Questo, naturalmente, si può determinare dopo la chiusura delle iscrizioni.

Alcune Università hanno già chiuso i bandi e quindi è stato possibile effettuare il conteggio del numero di domande presentate.

Il numero maggiore di scadenze è posto la prossima settimana, quindi dopo la scadenza è consigliabile consultare il sito dell’Università di riferimento per ulteriori avvisi.

Ecco le Università in cui non si svolgerà la prova preselettiva [ELENCO IN AGGIORNAMENTO]

EMILIA ROMAGNA

Unimore: infanzia – primaria – secondaria primo grado –

LAZIO

LUMSA – Avviso – no preselettiva per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I grado

PUGLIA

Bari – è possibile seguire in diretta l’aggiornamento giornaliero del numero di domande presentate. La presentazione della domanda scade alle ore ore 23:59 del giorno 12 maggio 2022. Situazione da monitorare

SARDEGNA

CAGLIARI – la domanda scade il 10 maggio 2022. Ad oggi (5 maggio) – scrive l’Università – il numero delle domande presentate per la partecipazione al concorso per alcuni gradi di scuola risulta inferiore al doppio dei posti messi a concorso.

Situazione da monitorare

ATTENZIONE: in questo caso, per analogia con quanto disposto dal MUR in merito ai candidati esonerati dal test preselettivo, i candidati ammessi direttamente alla prova scritta in relazione al numero di iscritti alla selezione, non possono presentare, per il medesimo percorso, istanza di partecipazione presso altri Atenei.

N.B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. Le informazioni ufficiali sono da intendersi esclusivamente quelle pubblicate sui siti delle rispettive Università.