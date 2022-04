TFA sostegno VII ciclo, lezioni da settembre. Circa 2.500 – 3.000 euro il costo del corso Di

TFA sostegno VII ciclo: con Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 il Ministero ha dato il via libera ad un nuovo corso per acquisire la specializzazione come insegnante di sostegno. Le prove preselettive si svolgeranno a fine maggio, poi le Università organizzeranno prova scritta e prova orale e le procedure di immatricolazione.

LE DATE della prova preselettiva

• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

• 25 maggio 2022 prove scuola primaria;

• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

I requisiti di accesso

I bandi delle Università, con le date di scadenza per la presentazione della domanda

Lezioni da settembre

Posto che il Decreto del 31 marzo 2022 pone come data ultima per la conclusione del corso il 30 giugno 2023 e che il corso deve durare non meno di 8 mesi, le lezioni in moltissime Università avranno inizio già nel mese di settembre. Alcune anticipano anche a fine luglio – fine agosto.

In linea generale – se la situazione sanitaria lo permetterà – ci sarà il ritorno alle lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito dalle singole Università.

Alcune concentrano le lezioni nel fine settimana, con intensificazione degli impegni durante la sospensione delle lezioni a scuola (vacanze di Natale, Pasqua), altre propongono tre – quattro pomeriggi a settimana.

Una panoramica delle indicazioni

N.B. Alcune indicazioni sono presenti nei bandi, ma chiaramente potranno ancora esserci delle modifiche. Consigliamo di monitorare sempre il relativo sito del corso per gli aggiornamenti.

Chieti – Pescara

Le attività didattiche si terranno prevalentemente nelle giornate di venerdì, sabato, domenica.

Università della Calabria

La modalità di conduzione del corso, fatte salve le successive disposizioni, modificazioni e integrazioni

ministeriali, si atterrà a quanto previsto dal D.M. 30/09/2011: “Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line. Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione blended. […] Le attività didattiche in

presenza si terranno prevalentemente nei fine settimana. Attività didattiche intensive sono previste durante i periodi natalizi e pasquali.

BOLOGNA

Le lezioni si svolgeranno, di norma, in tre/quattro pomeriggi settimanali e/o al sabato. Il calendario delle attività sarà pubblicato sul sito dedicato che verrà attivato al termine delle procedure selettive.

Le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% di ciascun insegnamento. Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

FERRARA

L’inizio del corso è previsto il 16 settembre 2022. . I corsi si concluderanno entro il 30 giugno 2023.

Le lezioni si terranno di norma quattro pomeriggi alla settimana e, in momenti intensivi, tutti i pomeriggi della settimana, da lunedì a sabato

MODENA REGGIO EMILIA

Il Corso ha una durata di non meno di 8 mesi, con inizio in Settembre 2022 e termine entro 30 Giugno 2023. Le lezioni e i laboratori si svolgeranno, di norma, in tre/quattro pomeriggi settimanali e al sabato; nei periodi estivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche dei corsi di studio ordinari è possibile una loro erogazione intensiva. La modalità di erogazione delle lezioni è in fase di definizione. Il Corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi

universitari (CFU) e a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.

Le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste

PARMA

Le attività didattiche di cui all’Allegato B del DM 30/09/2011 si svolgeranno, di norma:

– nei periodi di lezioni scolastiche, di norma fino ad un massimo di 3 pomeriggi settimanali, eventualmente anche il sabato;

– nei periodi di vacanze scolastiche, in forma intensiva (mattina e pomeriggio, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica ed i giorni festivi a partire dal 24 agosto 2022);

– in ottemperanza al D.M. 30 settembre 2011, Allegato C, articolo 2, nelle forme e modalità compatibili con le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e di erogazione della didattica vigenti al momento dello svolgimento del corso.

UDINE

I corsi di insegnamento si svolgeranno, di norma, in orario pomeridiano dal lunedì al sabato con inizio nel corso del mese di

settembre 2022. L’Università si riserva la possibilità di erogarli anche in forma intensiva (con lezioni sia al mattino che al

pomeriggio), nei fine settimana e nei periodi di chiusura delle scuole ai sensi del Calendario Scolastico Regionale per la

Regione Friuli Venezia Giulia.

BERGAMO

Si informano tutti gli interessati che le lezioni del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2021/2022 si svolgeranno in presenza.

Nel periodo dal 25 luglio al 2 settembre 2022 le lezioni saranno calendarizzate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9,00-13,00 e 14,00-18,00.

Dal 5 settembre 2022 le lezioni si svolgeranno:

– Lunedì dalle 16.30 alle 20.30

– Mercoledì dalle 16.30 alle 20.30

– Venerdì dalle 16.30 alle 20.30

– Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

UNIVERSITA’ STATALE MILANO

Il percorso inizierà il 6 settembre 2022 e si concluderà entro il 30 giugno 2023

Università Bicocca Milano

Inizio Attività Didattica dall’8 ottobre 2022

TORINO

Le lezioni inizieranno per tutti al termine del processo di selezione e immatricolazione dei candidati al VII ciclo, indicativamente a fine agosto 2022.

CAGLIARI

Le lezioni, i laboratori e le attività di tirocinio indiretto si svolgeranno in presenza (salvo il protrarsi dell’emergenza sanitaria) in maniera intensiva per quattro/cinque giorni settimanali, principalmente in orario pomeridiano e, compatibilmente con le esigenze organizzativo-didattiche del Corso, anche in orario antimeridiano durante alcuni periodi dell’anno accademico.

MESSINA

Le attività si svolgeranno orientativamente dal giovedì al sabato e, come previsto dal D.M. 333/2022, i percorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2023.

Le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun Insegnamento; le eventuali assenze devono comunque essere recuperate con modalità definite dal docente titolare della disciplina. Per i Laboratori ed per il Tirocinio vige l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste.

PADOVA

L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 29 agosto 2022 e

Assenze

Le assenze sono accettate, pena esclusione dal corso, nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il relativo monte ore sarà recuperato tramite modalità predisposte e comunicate dal titolare dell’insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste, senza riduzioni ne’ recuperi, pena esclusione dal corso.

La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti, sia le attività laboratoriali, sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver riportato, per ciascuna delle suddette attività didattiche, una valutazione non inferiore a 18/30

Costo del corso

Varia a seconda l’Ateneo, ma in linea generale si attesta sui 2.500 – 3.000 euro, in più rate.

I docenti di ruolo possono utilizzare la Carta docente.

Tfa Sostegno, via libera al VII ciclo. Prova preselettiva dal 24 al 27 maggio. DECRETO [PDF]