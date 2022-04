TFA sostegno VII ciclo, i link alle Università che pubblicheranno i BANDI con scadenza per la presentazione della domanda Di

Con Decreto n. 333 del 31 marzo 2022 il Ministero ha dato il via al VII ciclo del TFA sostegno per il conseguimento della relativa specializzazione, distinta per grado di scuola. Le date di svolgimento della preselettiva sono decise a livello nazionale, dal 24 al 27 maggio, mentre prova scritta e orale dipendono dalle singole università.

Le Università che hanno aderito al VII ciclo pubblicheranno nei prossimi giorni il BANDO con le istruzioni per la presentazione della domanda, il pagamento per la prova preselettiva nonché l’ammontare totale delle tasse in caso di frequenza del corso.

Ecco quali sono le Università

Università di Chieti Pescara –

Università dell’Aquila _ La pagina –

Università di Teramo – La pagina –

BASILICATA

Università della Basilicata La pagina –

CALABRIA

Università della Calabria – La pagina –

Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro – la pagina –

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – La pagina –

Università di Salerno La pagina –

EMILIA ROMAGNA

Università di Bologna – La pagina

Università di Ferrara – La pagina –

Università Modena – Reggio Emilia –la pagina –

Università di Parma – La pagina –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – La pagina –

Università degli Studi di Trieste – La pagina –

LAZIO

Università di Cassino e del Lazio meridionale – La pagina

Università Studi Internazionali di Roma -UNINT – La pagina

LUMSA – La pagina –

Università di Roma Tre – La pagina –

Tuscia – La pagina –

Università Europea di Roma – La pagina –

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – La pagina –

Link Campus University – La pagina –

UniCamillus, Saint Camillus International University- La pagina –

Università degli studi di Roma Tor Vergata – La pagina –

LIGURIA

Genova – La pagina

LOMBARDIA

Bergamo – La pagina

Milano La pagina

Cattolica – La pagina

Bicocca – La pagina –

MARCHE

Macerata – La pagina –

Urbino – La pagina –

MOLISE

università del Molise – La pagina –

PIEMONTE

Torino – la pagina –

PUGLIA

Bari – La pagina –

Università del Salento – La pagina –

Università di Foggia – pagina –

SARDEGNA

Università di Cagliari – La pagina –

Università di Sassari – La pagina –

SICILIA

Palermo – La pagina –

Messina – La pagina –

Catania La pagina –

Enna – La pagina –

TOSCANA

Firenze – La pagina –

Pisa – La pagina –

Siena – La pagina –

TRENTINO

Università di Trento – La pagina

UMBRIA

Perugia – La pagina –

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta

VENETO

Verona – Cliccare sul singolo ordine di istruzione –

Padova – La pagina –

ATTENZIONE Le Università non hanno ancora attivato una pagina specifica per il VII ciclo TFA sostegno anno accademico 2021/22.

Ecco il numero di posti per Università

DECRETO

I requisiti di accesso

