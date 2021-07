TFA sostegno VI ciclo, le pagine delle Università in cui saranno pubblicati i bandi con scadenza presentazione domanda Di

TFA sostegno VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l’insegnamento sui posti di sostegno. Ecco le Università che attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati i bandi con relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole Università).

Ai sensi del DM n. 755 del 6 luglio 2021, il Test Preselettivi si terrà

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia

(mattina) prove scuola dell’infanzia 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria

(mattina) prove scuola primaria 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado

(mattina) prove scuola secondaria I grado 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado

Chi è in possesso dei requisiti di accesso può tentare il test per più ordini di scuola (per lo stesso ordine invece solo in una Università poiché il test si svolge nella stessa giornata in tutti gli Atenei). Requisiti di accesso

I bandi saranno emanati a partire dalla prossima settimana

Le Università che attivano il corso

ABRUZZO

Università dell’Aquila

Università di Teramo

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria

Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università Modena

Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine –

Università degli Studi di Trieste

LAZIO

Università di Cassino e del Lazio meridionale –

Università Studi Internazionali di Roma -UNINT

LUMSA – La pagina –

Tuscia –

Università Europea di Roma

Università di Roma Tre

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Link Campus University

Saint Camillus International University – La pagina –

Università degli studi di Roma Tor Vergata

LIGURIA

Genova –

LOMBARDIA

Cattolica

Bicocca

MARCHE

Macerata – La pagina –

Urbino – La pagina –

MOLISE

università del Molise –

PIEMONTE

Torino –

PUGLIA

Bari – Avviso –

Università del Salento – La pagina –

Università di Foggia – pagina – bando idonei

Sicilia

Palermo

Messina

Catania

Enna –

TOSCANA

Firenze –

Pisa –

Siena – La pagina –

TRENTINO

Università di Trento – La pagina –

UMBRIA

Perugia – La pagina –

VENETO

Verona – Cliccare sul singolo ordine di istruzione –

Padova – La pagina –

N.B. Laddove non c’è il link, le Università non hanno ancora attivato una pagina specifica per il VI ciclo TFA sostegno anno accademico 2020/21.

