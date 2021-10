TFA sostegno VI ciclo, date e indicazioni prova scritta: analisi di un caso scolastico oppure domande a risposta aperta Di

TFA sostegno VI ciclo: conclusa la preselettiva, si passa alle prove scritte.

Chi concorre per diversi gradi di scuola sosterrà diverse prove scritte, ciascuna nelle date e negli orari indicati sul sito dell’Università di riferimento per i differenti ordini di scuola.

Preparazione al VI° ciclo del TFA sostegno – Orizzonte Scuola Formazione

Indicazioni delle Università per la prova scritta

Università dell’Aquila – Avviso prova scritta

Università di Teramo – Linee Guida prova scritta

“La prova scritta verterà su un caso la cui analisi consentirà di valutare la preparazione dei candidati in ordine a quanto previsto dal DM 30 settembre 2011 art.6 c.4 e c.1 e dal Bando Rettorale 30 luglio 2021, art.7 c.1.

Ai candidati verrà richiesto di analizzare una situazione scolastica in presenza di alunno/studente con Bisogni Educativi Speciali e di rispondere ai quesiti riguardanti i punti di forza e di debolezza della situazione scolastica descritta, di suggerire interventi e ulteriori misure per migliorare/potenziare l’inclusione scolastica, di analizzare la collaborazione con la famiglia e l’attivazione delle risorse del territorio.

La prova scritta avrà una durata di due ore.”

Università della Basilicata Avviso “La prova scritta, della durata di due ore, consiste in tre domande a risposta aperta relative alle competenze descritte nell’art. 5 del bando emanato con D.R. n. 350 del 6 agosto 2021. Ciascuna risposta non deve superare 15 righi. La valutazione sarà espressa in trentesimi”

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

Università Modena – Reggio Emilia – Avviso – La prova prevede sei domande a risposta aperta sui contenuti indicati nel bando di ammissione (art. 5), con l’assegnazione di punteggio fino a 5 punti per ciascuna domanda.

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO

UMBRIA

VENETO

Padova – Avviso La prova ha durata pari a 120 minuti, verte sulle tematiche previste all’art. 6, comma 1, del D.M. 30 settembre 2011 e prevede due domande a risposta aperta

N.B. La pagina non ha carattere ufficiale, le informazioni potrebbero non essere aggiornate in tempo reale.

Prova scritta

la valutazione delle prove è espressa in trentesimi;

le prove vertono su una o più tematiche previste dalla articolo 6, comma 1, del DM 30 settembre 2011;

le prove non prevedono domande a risposta chiusa.

La durata e la modalità della prova scritta è decisa dalla singola Università.

È ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 21/30.