TFA sostegno, verso il IX ciclo: possibili 30mila posti. Proposte di attivazione dei corsi, per gli atenei c’è tempo fino al 22 gennaio Di

Poco prima di Natale, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’apertura del IX ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico 2023/24.

Una delle novità più rilevanti è l’incremento dei posti disponibili. Secondo fonti ministeriali, si prevede un aumento fino a circa 30mila posti, una crescita rispetto ai cicli precedenti. I posti saranno distribuiti tra i vari gradi di scuola e le università che offrono i corsi di specializzazione.

Relativamente ai posti, sono già stati attribuiti

22.000 posti per il VI ciclo anno accademico 2020/2021

25.874 posti per il VII ciclo anno accademico 2021/2022

28.986 per l’VIII ciclo anno accademico 2022/2023

Il prossimo ciclo di Tfa sostegno, afferente all’anno accademico 2023/24 ha già sicuri 13.065 posti previsti dal contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia nel 2021.

Le università interessate, inoltre, dovranno seguire precise indicazioni operative per l’accreditamento. Il termine per la comunicazione al MUR del proprio potenziale formativo è fissato entro il 22 gennaio 2024. Sarà essenziale considerare anche i candidati idonei dell’VIII ciclo, i quali non furono ammessi a causa del numero limitato di posti.

Per favorire l’accesso dei docenti precari alla formazione specialistica fino al 31 dicembre 2024 è prevista una riserva di posti per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Per l’VIII ciclo del TFA sostegno questa riserva è stata quantificata dal Decreto Interministeriale del 29 maggio 2023 in misura pari al 35% dei posti. Per il IX ciclo la riserva da applicare deve essere ancora stabilita.

Le prove di accesso sono costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, disciplinate dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90.

Leggi le descrizioni delle due offerte per gli aspiranti insegnanti di sostegno.

Corso di preparazione con video lezioni, materiali didattici, simulatore

Corso di preparazione con video lezioni, materiali didattici, simulatore + Libro “studio rapido”