TFA sostegno V ciclo, prova suppletiva per docente che non ha partecipato causa Covid. Ordinanza TAR Abruzzo Di

Una docente che non ha avuto la possibilità di partecipare alle prove del TFA sostegno causa Covid deve avere la possibilità di una prova suppletiva.

Il Tar Abruzzo, con ordinanza N. REG.PROV.CAU. N. 00417/2020 REG.RIC.. ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Guido Marone e ordinato all’Università di disporre prove suppletive per una docente che, causa COVID19, non aveva potuto partecipare alle prove scritte di ammissione al percorso di Specializzazione sul Sostegno.

‘Questa pronuncia del TAR Abruzzo’ dichiara l’avv. Marone ‘conferma le nostre tesi, già accolte dal Consiglio di Stato che ha ordinato le prove suppletive anche per il Concorso Straordinario. I docenti che non possono partecipare a prove concorsuali e/o di ammissione, perché in isolamento fiduciario o affette da Covid 19, hanno il diritto ad ottenere prove suppletive. Mi auguro’ conclude l’avv. Marone ‘che il Ministero ed i diversi Atenei diano esecuzione immediata alle decisione del Giudice Amministrativo, e calendarizzino subito le prove’