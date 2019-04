TFA sostegno, Università in cui è ancora possibile iscriversi

TFA sostegno: le prime prove di accesso si svolgeranno il 15 e 16 aprile. Qualche Ateneo ha ancora le domande di iscrizione aperte per qualche giorno. Il dettaglio.

EMILIA ROMAGNA

Unimore: scadenza 9 aprile

LAZIO

Roma Tor Vergata: scadenza 8 aprile 2019

Tuscia scadenza 10 aprile ore 12

LUMSA scadenza 9 aprile

LIGURIA

Genova scadenza 10 aprile ore 12

MARCHE

Urbino: scadenza 08 aprile 2019

Molise

Università del Molise scadenza ore 12.00 del giorno 8 aprile 2019

SICILIA

Enna scadenza 10 aprile 2019

TOSCANA

Siena scadenza 10 aprile ore 14

N.B. Per l’orario, laddove non è indicato, controllare il bando. In ogni caso la pagina non ha carattere ufficiale, conta il bando.

Le prove si svolgeranno il

15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

(di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

Per le indicazioni specifiche su sedi e orari bisogna fare riferimento agli avvisi delle Università di riferimento.

TFA sostegno, numero iscritti al test per Università.

Ricordiamo che per accedere al corso, gli aspiranti dovranno superare tre prove:

test preselettivo

prova scritta

prova orale

Preparati con il corso organizzato da Orizzonte Scuola e Centro studi Leonardo. In regalo un buono sconto del 25% sul prezzo di copertina dei libri Edises