TFA sostegno, ultimo giorno per iscriversi. Sedi e orari test

Scadono oggi le ultime domande di iscrizione al test per l’accesso al corso di specializzazione a.a. 2018/19.

Le Università in cui è ancora possibile iscriversi:

LAZIO

Tuscia scadenza 10 aprile ore 12

LIGURIA

Genova scadenza 10 aprile ore 12

SICILIA

Enna scadenza 10 aprile 2019

TOSCANA

Siena scadenza 10 aprile ore 14

N.B. Per l’orario, laddove non è indicato, controllare il bando. In ogni caso la pagina non ha carattere ufficiale, conta il bando.

Le prove si svolgeranno il

15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

Sedi e orari

Le Università stanno pubblicando le indicazioni specifiche su sedi e orari (bisogna fare riferimento agli avvisi dell’Università presso la quale è stata presentata la domanda).

L’ammissione al test è con riserva, i controlli sulle dichiarazioni saranno fatti successivamente, per i candidati che supereranno il test o per coloro che supereranno tutte le prove.

TFA sostegno, numero iscritti al test per Università.

Ricordiamo che per accedere al corso, gli aspiranti dovranno superare tre prove:

test preselettivo [cosa studiare]

prova scritta [data prova scritta per Università]

prova orale

