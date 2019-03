TFA sostegno, tutti i bandi aggiornati in tempo reale. Notizie dalle Università

Pubblichiamo l’elenco delle Università che hanno emanato i bandi per l’avvio del TFA sostegno 2019. Ecco tutti i link e le informazioni utili per parteciparvi.

Nei bandi troverete le date di scadenza per la presentazione della domanda, nonché la modalità dell’iscrizioni, il costo e tutte le indicazioni per l’immatricolazione.

Ecco l’elenco dei bandi al momento pubblicati

ABRUZZO

L’Aquila 150 euro test ingresso, 2.700 euro corso

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata: test 100 euro corso 2.600 euro scadenza ore 12:00 del 5 aprile 2019

CALABRIA

Università Mediterranea Reggio Calabria (Numero posti: 200/Costo test: 120 euro/Corso: 2556) scadenza: 29 marzo

Università della Calabria 125 euro per il test, 2.800 il corso

CAMPANIA

Salerno test 100 euro corso 3.000 ore 12,00 del 29 marzo 2019

Suor Orsola Benincasa 180 euro test, 3.800 costo corso

EMILIA ROMAGNA

Bologna: 60 euro test, 3.000 il corso scadenza 04 aprile 2019 entro le ore 10.00

FRIULI V.G.

Udine (Numero posti: 230/Costo test: 120 euro/ Corso: 3000 euro) scadenza: 5 aprile

LAZIO

Roma Tor Vergata: test 150 euro scadenza 8 aprile 2019

Roma TRE: test 150 euro corso 3.000 scadenza ore 14:00 del 3 aprile 2019

Foro Italico Roma: Scadenza ore 13 del 04 aprile 2019

Unint – Roma: 150 euro test, 3.000 corso scadenza 05 aprile 2019 ore 14

Tuscia

Cassino (Numero posti: 600/Costo Test: 150 euro/Corso: 3000 euro) scadenza: 3 aprile

LUMSA (Numero posti: 200/Costo Test: 150 euro/Corso: 3000 euro) scadenza: 9 aprile

Università Europea di Roma150€ test ingresso, 3.000€ corso

LIGURIA

Genova (Numero posti: 260/ Costo test: 120 euro/Corso: 2640 euro) Scadenza: 10 aprile 2019

LOMBARDIA

MIlano Cattolica: corso 3.000 euro scadenza ore 12:00 del 5 aprile 2019

Università di Bergamo: test 150 euro corso € 2.756 scadenza ore 12:00 del 04 aprile 2019

Università di Milano Bicocca (Numero posti: 330/ Costo test: 100 euro/Corso: 3000 euro) Scadenza: 29 marzo 2019

MARCHE

Urbino: test 200 euro, corso 2.800 scadenza 08 aprile 2019

Macerata (Numero posti: 780/Costo test: 150 euro/Corso: 2900 euro) scadenza: 5 aprile

Molise

Università del Molise test 150 euro, corso € 2.750

PIEMONTE

Torino test 100 euro, corso 3.000 euro

PUGLIA

Università del Salento (Numero posti: 200/Costo test: 100 euro/Corso: 2600 euro) scadenza: 26 marzo

Bari 100 euro il test, 2.800 il corso

Foggia test 100 euro, corso € 2.816

SARDEGNA

Cagliari: test 100 euro corso 3.000 euro scadenza ore 12.00 del giorno 29 marzo 2019

Sassari: test 100 euro, corso 3.156

SICILIA

Enna (Numero posti: 290/Costo test: 181 euro/ Corso: 3700 euro) scadenza: 10 aprile 2019

Palermo (Numero posti: 440/Costo test: 150 euro/ Corso: 3700 euro) scadenza: 5 aprile 2019

Catania test 150 euro, corso 3.700 euro

Messina test 150 euro, corso 3.700

TOSCANA

Siena test 100 euro corso 2.500

Pisa test 100 euro corso 2.500

Firenze test 100 euro, 2.500 il corso

UMBRIA

Perugia test 40 euro, corso 3.000 euro

TRENTINO

Università di Trento (Numero posti: 110/Costo test: 100 euro/Corso: 3000 euro) scadenza 29 marzo 2019

VENETO

Padova: test 101 euro corso 3.459 euro scadenza ore 12.00 del 1° aprile 2019.

Quando le prove

Si terranno il 15 di aprile mattina per Infanzia e pomeriggio per primaria, giorno 16 mattina per medie e pomeriggio per superiori.

Si tratta del test preselettivo, superato il quale si dovrà affrontare una prova scritta ed una orale.