TFA Sostegno VIII ciclo, quanto mi costi! Preselettiva da 60 a 200 euro, corso da 2.500 a oltre 4mila euro. I primi dati Di

Oltre 15 atenei hanno già pubblicato il bando per l’ottavo ciclo del Tfa Sostegno. Già si possono realizzare le prime analisi in merito ai costi da sostenere per la formazione.

In un periodo post-pandemico, dove l’economia sta ancora cercando di riprendersi e l’inflazione è salita al 10%, le tasse universitarie stanno pesando molto di più sulle tasche degli studenti. Il costo dell’iscrizione alla prova preselettiva varia da 60 euro a 200 euro, mentre il costo del corso va da 2.500 euro a 4.100 euro.

È evidente che il percorso per diventare docente sta diventando sempre più oneroso, soprattutto in un momento economico incerto. Questo potrebbe scoraggiare molti aspiranti docenti, indebolendo il futuro del settore dell’istruzione. È fondamentale, dunque, che le istituzioni prendano misure per affrontare questo problema e assicurare un accesso equo alla formazione.

PROVA PRESELETTIVA

Università di Perugia – 60 euro

Università del Salento – 100 euro

Università di Pisa – 100 euro

Università di Trento – 100 euro

Università di Bari – 100 euro

Università di Cagliari – 100 euro

Università di Padova – 101 euro

Università di Udine – 120 euro

Università della Calabria – 130.50 euro

Università degli Studi di Chieti-Pescara – 150 euro

Lumsa – 150 euro

Università Europea di Roma – 150 euro

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – 150 euro

Link Campus University – 150 euro

Università del Molise – 150 euro

Università di Foggia – 150 euro

Università di Catania – 150 euro

Università di Cassino-Lazio meridionale 150 euro

Università di Kore – Enna – 150 euro

Università di Palermo – 150 euro

Università Suor Orsola Benincasa – 200 euro

Costo medio per la prova preselettiva è di oltre 130 euro.

CORSO

Università di Cassino – 2.000 euro

Università di Pisa – 2.500 euro

Università degli Studi di Chieti-Pescara – 2.744 euro

Università del Salento – 2.800 euro

Università di Bari – 2800 euro

Università di Foggia – 2.816 euro

Università della Calabria – 2.816,50 euro

Università del Molise – 2.850 euro

Università di Cagliari – 3.000 euro

Università di Trento – 3.000 euro

Università di Perugia – 3.000 euro

Università di Udine – 3.000 euro

Università di Padova – 3.421 euro

Lumsa – 3.200 euro

Università Europea di Roma – 3.200 euro

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – 3.200 euro

Link Campus University – 3.200 euro

Università di Catania – 3.700 euro

Università di Kore – Enna – 3.700 euro

Università di Palermo – 3.700 euro

Università Suor Orsola Benincasa – 4.100 euro

Costo medio per il corso è di oltre 3.000 euro.

