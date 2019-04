TFA sostegno, quali bandi scadono entro il 5 aprile

Indichiamo quali sono i bandi per l’ammissione al corso specializzazione sostegno in scadenza tra il 1° e il 5 aprile 2019.

Consigliamo di leggere con attenzione i bandi per capire se oltre al giorno, c’è anche un orario preciso di scadenza in quella giornata.

Le prove si svolgeranno il

15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

(di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata:scadenza ore 12:00 del 5 aprile 2019

CAMPANIA

Suor Orsola Benincasa scadenza 1° aprile

EMILIA ROMAGNA

Bologna: scadenza 04 aprile 2019 entro le ore 10.00

FRIULI V.G.

Udine scadenza: 5 aprile

LAZIO

Roma TRE: scadenza ore 14:00 del 3 aprile 2019

Foro Italico Roma: Scadenza ore 13 del 04 aprile 2019

Unint – Roma: scadenza 05 aprile 2019 ore 14

Cassino scadenza: 3 aprile

Università Europea di Romascadenza 4 aprile 2019 alle ore 14:00

LOMBARDIA

MIlano Cattolica: corso 3.000 euro scadenza ore 12:00 del 5 aprile 2019

Università di Bergamo: test 150 euro corso € 2.756 scadenza ore 12:00 del 04 aprile 2019

MARCHE

Macerata scadenza: 5 aprile

SARDEGNA

Sassari: scadenza ore 13:00 del 04/04/2019

SICILIA

Palermo 5 aprile 2019

TOSCANA

Pisa scadenza ore 13.00 del giorno 4 aprile 2019

Firenze scadenza ore 13.00 del 03/04/2019

UMBRIA

Perugia scadenza ore 13.00 del 03/04/2019

VENETO

Verona: test 110 euro costo 3.435 euro scadenza 3 aprile ore 13

Padova: test 101 euro corso 3.459 euro scadenza ore 12.00 del 1° aprile 2019.

N.B. Per l’orario, laddove non è indicato, controllare il bando. In ogni caso la pagina non ha carattere ufficiale, conta il bando.

