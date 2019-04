Scuola dell’infanzia: posti n. 60 iscritti n. 145

Scuola primaria: posti n. 90 iscritti n. 215

Scuola secondaria di primo grado: posti n. 60 iscritti n. 434

Scuola secondaria di secondo grado: posti n. 90 iscritti n. 838

Il dato è aggiornato al 3 aprile ore 9. L’Università ha precisato che i numeri si riferiscono unicamente alle iscrizioni, non ai pagamenti effettuati

LOMBARDIA

Milano Bicocca

GRADO DI SCUOLA NUMERO POSTI NUMERO DOMANDE Scuola dell’Infanzia 30 151 Scuola Primaria 120 549 Scuola Secondaria di Primo grado 120 1464 Scuola Secondaria di Secondo grado 60 1892 TOTALE 330 4056

CAMPANIA

Suor Orsola Benincasa numeri al 03 aprile (inviate da un utente che ha ricevuto email dall’Università)

Posti e numero domande

Scuola dell’infanzia 270 Numero domande 1.198

Scuola primaria 350 Numero domande 1.538

Scuola secondaria di primo grado 110 Numero domande 1845

Scuola secondaria di secondo grado 270 Numero domande 5249

PUGLIA

In Puglia la FLC CGIL Puglia stima siano arrivate molte più di 12.000 istanze di partecipazione per 1240 posti a disposizione. Una stima delle domande pervenute per Università

SICILIA

Messina: Prematricola per ogni ordine di scuola

Catania: necessarie 24 aule per test scuola secondaria II grado