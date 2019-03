La specializzazione TFA sostegno è un corso impegnativo, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista organizzativo. Il corso infatti deve durare almeno 8 mesi e concludersi entro marzo 2020.

Numerosi docenti ci hanno chiesto di avere un prospetto delle indicazioni delle Università circa l’organizzazione dei corsi: quanti giorni a settimana si dovrà frequentare, in quali periodo le lezioni saranno intensificate, come recuperare eventuali assenze.

Intanto il 15 e 16 aprile si svolgerà il test preselettivo. Chi lo supererà accederà alla prova scritta. Date prova scritta

Numero massimo assenze

La frequenza del corso è in presenza, obbligatoria.

Ai sensi art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:

Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sara’ recuperato tramite attivita’ on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento;

Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attivita’ previste, senza riduzioni ne’ recuperi;

Il corso dovrà concludersi entro il mese di marzo 2020, come disposto dal dm 27 febbraio 2019.

Quando cominceranno le lezioni

ABRUZZO

L’Aquila: non ci sono ancora indicazioni

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata: lezioni a Potenza. Inizio attività didattiche: non prima del mese di luglio 2019

CALABRIA

Università Mediterranea Reggio Calabria: non ci sono ancora indicazioni

Università della Calabria: Il calendario delle lezioni sarà comunicato

sul sito www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2018/2019

CAMPANIA

Salerno: non ci sono ancora indicazioni

Suor Orsola Benincasa: Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato alla fine del processo di selezione.

EMILIA ROMAGNA

Unimore: inizio a Giugno 2019 e termine entro Marzo 2020. Frequenza due/tre pomeriggi settimanali e il sabato, con intensificazione nei periodi estivi e di sospensione delle attività didattiche Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Reggio Emilia.

Bologna: calendario lezioni dal 20 giugno a marzo 2020

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine: CALENDARIO:

GIUGNO: dal 17 al 30 giugno – mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00

LUGLIO: dal 1 luglio al 2 agosto – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (laboratori)

AGOSTO: dal 26 al 30 agosto – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (laboratori)

SETTEMBRE 2019 / MARZO 2020 – dal 1° settembre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00

In aggiunta alle lezioni frontali e di laboratorio, è previsto il tirocinio nelle scuole indicativamente da settembre 2019 a febbraio 2020.

LAZIO

Roma Tor Vergata: Il calendario didattico sarà pubblicato su

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/.

Roma TRE: non ci sono ancora indicazioni

Foro Italico Roma: non ci sono ancora indicazioni

Unint – Roma: inizio nel mese di giugno 2019. Lezioni di norma il venerdì e sabato, con intensificazione in alcuni periodi.

Tuscia: calendario sarà pubblicato sul sito

Cassino: non ci sono ancora indicazioni

LUMSA: non ci sono ancora indicazioni

Università Europea di Roma: calendario sarà pubblicato sul sito

LIGURIA

Genova: non ci sono ancora indicazioni

LOMBARDIA

MIlano Cattolica: N.B. Le date sono ancora solo indicative, possono subire modifiche.

17 giugno con tre pomeriggi settimanali (15.30/18.50)

24 giugno tre pomeriggi (15.30/18.50)

1 luglio con tre pomeriggi (15.30/18.50)

8 luglio con tre pomeriggi (15.30/18.50)

15-19 e 22-26 luglio settimane intensive (10 ore al giorno per 6 giorni)

19-23 e 26-30 agosto settimane intensive (10 ore al giorno per 6 giorni)

2-6 settembre settimana intensiva (10 ore al giorno per 6 giorni)

8 settembre 2019 – 30 marzo 2020: 4/5 pomeriggi settimanali (15.30/18.50)

Università di Bergamo: Inizio venerdì 28 giugno 2019, 3 pomeriggi a settimana dalle 16.30 alle 20.30, più il sabato sull’intera giornata.

Nei mesi di luglio e agosto periodo intensivo di frequenza, da lunedì a venerdì per l’intera giornata, con due settimane di pausa dal 12 al 26 agosto compreso.

Milano Bicocca: Lezioni modalità intensiva nel periodo dal 1 al 20 luglio 2019 e dal 2 al 7 settembre 2019 dalle 09:00 alle 18:00.

Dal 9 settembre 2019 al 4 marzo 2020 l’attività didattica si svolgerà il Lunedì e il Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 e l’intera giornata del Sabato dalle 09:00 alle 18:00 presso il campus dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Gli esami sono previsti al Venerdì pomeriggio.

L’avvio dei corsi è previsto per il 1 luglio 2019, l’esame di abilitazione finale è previsto a partire dal 16 marzo 2020.

MARCHE

Urbino: non ci sono ancora indicazioni

Macerata: Le lezioni si svolgeranno a Macerata, presumibilmente nei giorni di venerdì e sabato a partire dal mese di giugno. L’ Ateneo si riserva di poter assumere decisioni diverse in relazione ad esigenze organizzative

MOLISE

Università del Molise: calendario delle lezioni e l’inizio delle attività saranno definiti con successiva comunicazione.

PIEMONTE

Torino: Lezioni nei giorni feriali in orario pomeridiano, per almeno tre pomeriggi a settimana, e al sabato (mattina e pomeriggio); previste inoltre settimane intensive durante i periodi di interruzione delle lezioni scolastiche.

PUGLIA

Salento: la data di inizio delle attività sarà pubblicata sul sito

Bari: non ci sono ancora indicazioni

Foggia: non ci sono ancora indicazioni

SARDEGNA

Cagliari: il corso si svolgerà in maniera intensiva per cinque giorni settimanali, principalmente in orario pomeridiano e, compatibilmente con le esigenze organizzativo-didattiche del Corso, anche in

orario antimeridiano durante alcuni periodi dell’anno accademico

Sassari: calendario sarà definito successivamente

SICILIA

Enna: non ci sono ancora indicazioni

Catania: calendario sarà definito successivamente

Messina: calendario sarà pubblicato sul sito

Palermo: non ci sono ancora indicazioni

TOSCANA

Siena: Sede del corso è Arezzo. Lezioni nei weekend di giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Dal lunedì al venerdì tutto il giorno nelle settimane di luglio e nell’ultima settimana di agosto. Non sono previste lezioni nelle prime tre settimane di agosto.

Pisa: indicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo

Firenze: non ci sono ancora indicazioni

UMBRIA

Perugia: non ci sono ancora indicazioni

TRENTINO

Università di Trento: il calendario delle lezioni sarà pubblicato successivamente

VENETO

Verona: il piano didattico è suddiviso in semestre. Il calendario non è stato ancora definito.

Padova: L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 17 luglio 2019 e il calendario delle lezioni sarà definito successivamente e pubblicato sul sito:

N.B. L’articolo ha carattere indicativo, le Università potranno ancora variare i calendari. Bisogna sempre fare riferimento alle apposite pagine di Ateneo per ogni info utile sulla specifica Università.