TFA sostegno IX ciclo, preselettive infanzia e primaria 7 e 8 maggio: ecco dove sono state annullate e i candidati tutti ammessi alla prova scritta

TFA sostegno IX ciclo: bisogna attendere la conclusione della presentazione delle domande per capire due passaggi importanti del corso di specializzazione per l’anno accademico 2023/24. La prima è relativa alla riserva del 35% dei posti, la seconda riguarda la possibilità che il test preselettivo venga annullato per tutti i candidati che hanno presentato domanda e che sono ammessi d’ufficio alla prova scritta. Ecco quando si verifica questa circostanza.

In base al DM n. 92/2019 nel caso in cui il numero di aspiranti che presentino domanda di partecipazione non superi il doppio dei posti disponibili, essi sono tutti ammessi direttamente alla prova scritta.

Le iscrizioni si sono chiuse lo scorso 2 maggio, tutte le Università hanno pubblicato i risultati delle iscrizioni.

In quasi tutte le Università non è necessario svolgere il test preselettivo per infanzia.

Si rende necessario svolgere il test preselettivo per infanzia presso le Università di Suor Orsola Benincasa e Foggia. Si rende invece necessario per primaria presso Suor Orsola Benincasa, Cassino, Urbino, Foggia.

In tutti gli altri casi i candidati hanno accesso alla prova scritta, da superare con il punteggio di almeno 21/30.

N.B. L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” non ha ancora diffuso i numeri complessivi delle iscrizioni.

Ecco gli AVVISI per l’annullamento del test preselettivo

*naturalmente devono svolgere le prove di selezione (dal test preselettivo o direttamente dalla prova scritta) coloro che non hanno l’accesso diretto alla quota riservata del 35%dei posti (vedi sotto i requisiti).

ABRUZZO

Università degli Studi dell’Aquila: Avviso Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado il test preselettivo non si terrà.

Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti Pescara: test preselettivo annullato per infanzia e primaria

Università degli Studi di Teramo – Avviso:_ la prova preselettiva della Scuola Primaria, prevista per il giorno 8 maggio 2024, non si svolgerà.

Università della Basilicata – test preselettivo annullato per infanzia e primaria

CALABRIA

Università della Calabria – il test preselettivo non si terrà per i seguenti gradi: INFANZIA , PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Università Mediterranea di Reggio Calabria – AVVISO – per il grado infanzia non si attiverà la prova preselettiva

CAMPANIA

Università degli Studi di Salerno test preselettivi annullati per infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado

EMILIA ROMAGNA

Università degli Studi di Bologna – test preselettivo annullato per infanzia e primaria

Università degli Studi di Ferrara – AVVISO _ La prova preselettiva non si svolgerà né per infanzia né per primaria –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università degli Studi di Udine –

Scuola di infanzia il test preselettivo non si svolgerà

Scuola primaria il test preselettivo non si svolgerà

Si svolgerà il test preselettivo per secondaria primo grado e secondaria secondo grado

Università degli Studi di Trieste – La prova preselettiva non avrà luogo per la secondaria di primo grado.

LAZIO

Link Campus University – preselettiva annullata per infanzia, primaria, secondaria primo grado

Università Europea di Roma – Avviso del 2/5/2024 –Si comunica che, in base alle domande regolarmente presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di cui al DR 52/24, i test preselettivi non saranno effettuati.

Università degli studi Roma Tor Vergata – primaria, secondaria primo grado e secondaria secondo grado test annullato –

UniCamillus – la pr0va preselettiva non avrà luogo né per secondaria di primo grado né per secondaria di secondo grado

Università degli Studi Roma TRE: le prove preselettive per infanzia, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado non avranno luogo

Università LUMSA _ le prove preselettive per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, originariamente previste per l’8 e il 9 maggio 2024, non si svolgeranno;

Università degli Studi La Tuscia – Avviso: per le procedure di ammissione relative alla scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado non si darà corso al test preselettivo.

UninT – I candidati per la Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado accederanno direttamente alla prova scritta poiché in numero inferiore a quanto previsto D.M. 92 dell’8 febbraio 2019 e dal DR 2057.

Foro Italico – scadenza 2 maggio

Il numero di posti disponibili per ciascun grado di Scuola

• n. 40 posti per la specializzazione nella scuola primaria;

• n. 130 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di I grado;

• n. 150 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di II grado; per un totale di n. 320 posti.

Il 30 aprile ore 14.30 risultano i seguenti iscritti al bando di selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – IX ciclo a.a. 2023-2024:

Scuola primaria – IX ciclo (candidati ordinari ed esonerati dalla pre-selettiva): 17

Scuola secondaria di primo grado – IX ciclo (candidati ordinari ed esonerati dalla preselettiva): 67

Scuola secondaria di secondo grado – IX ciclo (candidati ordinari ed esonerati dalla preselettiva): 166

Scuola primaria – IX Ciclo (candidati riservisti 35%): 7

Scuola secondaria di primo grado – IX Ciclo (candidati riservisti 35%): 2

Scuola secondaria di secondo grado – IX Ciclo (candidati riservisti 35%): 7

LIGURIA

Università degli Studi di Genova – infanzia, primaria, secondaria primo grado il test non si svolgerà

LOMBARDIA

Università Milano Bicocca – Si comunica che le prove preselettive relative ai Percorsi per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, previste rispettivamente per il 7 e 8 maggio 2024, non avranno luogo

Università Cattolica Sacro Cuore – preselettiva annullata per infanzia e primaria –

Università degli Studi di Bergamo – test preselettivo secondaria primo grado non si svolgerà –

MARCHE

Università di Macerata – non saranno effettuati i test preselettivi di infanzia, primaria, secondaria primo grado

Università degli Studi di Urbino – il test preselettivo per la scuola di infanzia non si svolgerà

MOLISE

Università degli Studi del Molise – Avviso – infanzia, primaria e secondaria primo grado test annullato

PIEMONTE

Università degli Studi di Torino – le prove preselettive per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Primaria – riservato residenti Valle d’Aosta, Scuola Secondaria di Primo Grado – riservato residenti Valle d’Aosta sono ANNULLATE.

PUGLIA

Università degli Studi di Bari – Si comunica che i test preselettivi per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria non saranno espletati

Università del Salento – prova preselettiva annullata per infanzia e primaria

SARDEGNA

Università di Cagliari – infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado è risultato essere inferiore al doppio dei posti disponibili, le prove preselettive non saranno effettuate

Università di Sassari – prova annullata per primaria –

SICILIA

Università degli studi di Catania – AVVISO – le prove preselettive non verranno svolte e, così come previsto all’art. 5 comma 13 del bando, nelle medesime date e orari avranno luogo direttamente le prove scritte

Università Enna Kore – preselettiva annullata per infanzia e primaria –

Università degli Studi di Messina – prova preselettiva annullata tutti e 4 i gradi di scuola

Università degli studi di Palermo – Avviso – prova preselettiva annullata per primaria –

TOSCANA

Università degli studi di Firenze – test preselettivo annullato per infanzia, primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado

Università degli Studi di Pisa – Avviso _ test preselettivo annullato per infanzia, primaria, secondaria primo grado

Università degli Studi di Siena – AVVISO – la prova preselettiva non si svolgerà né per infanzia né per primaria

TRENTINO

Università degli Studi di Trento – preselettiva primaria annullata – preselettiva primo grado annullata – preselettiva secondo grado annullata –

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia – Avviso annullamento test preselettivo infanzia e primaria –

VENETO

Università degli Studi di Verona – AVVISO _ Le prove preselettive per PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO non si terranno

Università degli Studi di Padova – I test preselettivi per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono annullati in quanto il numero di preiscrizioni è inferiore al doppio dei posti disponibili.

Ecco gli avvisi per la convocazione alla prova scritta

Ecco le DATE della prova scritta per ogni Università. Alcune cominciano già il 7 e 8 maggio

La riserva del 35% dei posti e l’accesso diretto

La vera novità del 2023/24 è l’accesso diretto al percorso per i docenti che possono vantare tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque, svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Il MUR ha emanato delle specifiche FAQ per spiegare il meccanismo del conteggio del numero dei posti

b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?

Sì, corretto.

c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?

Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).

Le risposte ai quesiti

