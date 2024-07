TFA sostegno IX ciclo, gli stessi 3 anni di servizio sono utili per conquistare l’accesso diretto in più gradi? [indicazioni BANDI Università] Di

TFA sostegno IX ciclo: la riserva del 35% dei posti con accesso diretto è naturalmente molto ambita. Sono tanti i candidati che hanno il requisito di accesso utile e se tanti dubbi nei giorni scorsi sono stati chiariti, ne rimane ancora uno che meriterebbe un approfondimento da parte delle Università.

Chi ha l’accesso diretto al TFA sostegno IX ciclo

Il DI n. 549 del 29-3-2024.pdf stabilisce che

“I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.”

Si tratta di

docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Se non si rientra nel 35% dei posti

Se il numero delle domande è superiore al numero dei posti per la riserva del 35% i candidati verranno graduati in base all’allegato A e rimanenti candidati (se hanno correttamente presentato la domanda anche per il concorso ordinario, secondo le indicazioni dei rispettivi BANDI) ammessi alla selezione a partire dalla prova scritta.

3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque: che caratteristiche devono avere

non serve l’annualità di servizio specifica

i 3 anni decorrono dal 2019/20 fino al 2023/24 compreso (è utilizzabile se sono già stati raggiunti i 180 giorni di servizio)

il servizio può essere stato svolto nelle scuole statali, paritarie, percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni

bisogna essere in possesso del titolo di studio per il grado richiesto (nel caso della secondaria la laurea deve avere gli eventuali CFU richiesti dalla normativa per l’accesso alle classi di concorso)

è possibile utilizzare anni di servizio svolti da MAD senza titolo Es. 3 anni di servizio su posto di sostegno alla primaria, senza titolo con la primaria ma con laurea utile per la secondaria

Gli stessi 3 anni di servizio per accedere a due percorsi TFA?

Se un candidato ha una laurea che permette l’accesso sia ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado che ad una classe di concorso della secondaria di secondo grado, può utilizzare i 3 anni di servizio per entrambi i percorsi, purché la richiesta venga inoltrata allo stesso Ateneo?

Alcuni BANDI lo escludono, ad es. Basilicata “Gli aventi diritto alla riserva possono presentare domanda per una sola quota di riserva, ovvero per un solo grado di scuola.”

altri invece pur non affermandolo chiaramente lo lasciano intendere, come ad es. l’Università degli studi di Trieste che nel BANDO scrive

I CANDIDATI ORDINARI e i RISERVISTI possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione

Quindi come i candidati ordinari, con lo stesso requisito possono partecipare anche per più procedure di selezione (per fare un esempio infanzia e primaria con la Laurea in Scienze della formazione primaria LM 85 bis), anche i candidati riservisti – secondo la nostra interpretazione – possono utilizzare lo stesso requisito di accesso per più procedure, fermo restando il titolo di accesso utile per ciascun grado.

Su questo punto servirebbe forse un chiarimento.

Da una parte infatti nulla fa presupporre di dover scegliere un grado di istruzione pur avendo i requisiti per accedere a più gradi, dall’altro si tratterebbe dello stesso requisito utilizzato due volte, non essendo richiesta l’annualità di servizio specifica.

