TFA sostegno IX ciclo, i nuovi BANDI [Aggiornato con Padova, Verona, Bari, L’Aquila, Saint Camillus]. No 24 CFU per la secondaria Di

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie Università, a breve i bandi. I docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno possono richiedere l’accesso diretto sul 35% dei posti.

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’ infanzia ;

prove scuola dell’ ; mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria ;

prove scuola ; mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado ;

prove scuola ; mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado

Docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque accedono direttamente ai percorsi

I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione. DI n. 549 del 29-3-2024.pdf

N.B. Attenzione alla data di scadenza dei singoli bandi e agli AVVISI delle Università. La presente pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale.

ABRUZZO

Università dell’Aquila – La pagina del IX ciclo – BANDO –

Università degli studi D’Annunzio Chieti Pescara – La pagina del IX ciclo –

Università di Teramo –

BASILICATA

Università della Basilicata –

CALABRIA

Università della Calabria – La pagina del IX ciclo –

Mediterranea di Reggio Calabria – La pagina del IX ciclo –

Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro –

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria –

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – 200 euro test preselettivo – 4.100 euro il corso

Università di Salerno –

EMILIA ROMAGNA

Università Bologna – La pagina del IX ciclo data presunta pubblicazione BANDO entro 15 aprile

Università di Ferrara –

Università Modena – Reggio Emilia La pagina del IX ciclo –

Università di Parma –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – La pagina del IX ciclo –

Università degli Studi di Trieste – La pagina del IX ciclo –

LAZIO

Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale –

LUMSA – La pagina del IX ciclo –

Università di Roma Tre La pagina del IX ciclo –

Università Europea di Roma –

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Link Campus University – La pagina del IX ciclo – Il bando –

Saint Camillus International University – La pagina del IX ciclo – IL BANDO _

Università degli studi di Roma Tor Vergata –

Università della Tuscia – La pagina del IX ciclo –

UninT – BANDO – 150 euro preselettiva – 3.200 euro il corso –

LIGURIA

Università di Genova – La pagina del IX ciclo –

LOMBARDIA

Università Milano Bicocca – La pagina del IX ciclo –

Università di Bergamo –

Università Cattolica Sacro Cuore –

Università degli Studi di Milano –

MARCHE

Macerata – La pagina del IX ciclo –

Università di Urbino “Carlo Bo” –

MOLISE

La pagina del IX ciclo –

PIEMONTE

Università di Torino – La pagina del IX ciclo –

PUGLIA

Università di Bari – La pagina del IX ciclo – IL BANDO _

Università di Foggia – La pagina del IX ciclo –

Università del Salento – Avviso –

SARDEGNA

Università di Cagliari –

Università di Sassari – La pagina del IX ciclo –

SICILIA

Università di Catania – il bando – accesso riservato –

Università Enna Kore –

Università di Messina –

Università di Palermo – domanda sovrannumerari – BANDO –

TOSCANA

Università di Firenze – La pagina del IX ciclo – BANDO –

Università di Pisa – La pagina del IX ciclo –

Università degli Studi di Siena – La pagina del IX ciclo –

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento –

Libera Università di Bolzano – IL BANDO –

UMBRIA

Università di Perugia –

VENETO

Università di Verona – Come iscriversi –

Università di Padova – IL BANDO –

N.B. Le Università in cui non c’è il link alla pagina del IX ciclo non hanno ancora una pagina dedicata.

Dati i tempi ristretti nei prossimi giorni crediamo che tutte le Università si attiveranno per la pubblicazione dei bandi.