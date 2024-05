TFA sostegno IX ciclo, ecco le DATE della prova scritta per ogni Università. Alcune cominciano la prossima settimana Di

TFA sostegno IX ciclo anno accademico 2023/24: alcune Università hanno già annullato le prove preselettive per tutti i gradi (o solo per alcuni) e stabilito le date per la prova scritta. Ecco i calendari già pubblicati, Ateneo per Ateneo.

Quando e perché viene annullata la prova scritta

Qualora per ciascun grado non si raggiunga almeno il numero di doppio di iscrizioni rispetto al numero dei posti a bando, la prova preselettiva non si svolge.

Ecco dove è già stata annullata la prova preselettiva (bisogna tener conto che alcune Università non hanno ancora dato comunicazione in merito e alcune chiudono le iscrizioni oggi)

La prova scritta

I programmi di studio sono indicati nell’allegato C al dm del 30 settembre 2011.

La prova scritta riguarda

Competenze sociopsicopedagogiche

Competenze su intelligenza emotiva

Competenze su creatività e pensiero divergente

Competenzesu organizzazione scolastica e aspetti giuridici dell’autonomia

Programmi di studio allegato C al dm del 30 settembre 2011

La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30

Le date della prova scritta per ogni Università [In aggiornamento]

Alcune Università hanno fissato le date in seguito all’annullamento del test preselettivo, altre Università le avevano già stabilite nel BANDO, altre ancora devono ancora comunicarle.

ABRUZZO nessuna delle Università ha ancora comunicato data prova scritta

Ecco le Università che hanno già pubblicato le date di svolgimento della prova scritta (indipendentemente o meno che per il grado specifico si terrà o meno la preselettiva)

Università degli Studi dell’Aquila – ancora non comunicata La pagina del IX ciclo

Università degli studi D’Annunzio Chieti Pescara – La pagina del IX ciclo ancora non comunicata

Università di Teramo – ancora non comunicata

BASILICATA

Università della BASILICATA – La pagina del IX ciclo – infanzia 27 maggio 2024 dalle 10:30 alle 12:30

Scuola primaria 27 maggio 2024 dalle 16:00 alle 18:00

Scuola secondaria di primo grado 28 maggio 2024 dalle 10:30 alle 12:30

Scuola secondaria di secondo grado 28 maggio 2024 dalle 16:00 alle 18:00

CALABRIA

Università della Calabria – La pagina del IX ciclo –

Mediterranea di Reggio Calabria – La pagina del IX ciclo – infanzia 21 maggio, primaria 22 maggio, secondaria primo grado 23 maggio, secondaria secondo grado 24 maggio

Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro – La pagina del IX ciclo – prova scritta primaria 4 giugno ore 10, secondaria primo grado 4 giugno ore 10, secondaria secondo grado 6 giugno ore 10

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria – La pagina –

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – Avviso prova scritta – scuola infanzia 13 maggio pomeriggio

scuola primaria 13 maggio mattina

scuola secondaria primo grado 14 maggio mattina

scuola secondaria secondo grado 15 maggio mattina

Università di Salerno – ancora non comunicata

EMILIA ROMAGNA

Università Bologna – La pagina del IX ciclo – Prova scritta infanzia 7 giugno – Prova scritta primaria 7 giugno –

Università di Ferrara – La pagina del IX ciclo – Le date di svolgimento delle prove scritte sono fissate come di seguito:

• 27 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di II grado;

• 27 maggio 2024 pomeriggio: Scuola dell’Infanzia;

• 28 maggio 2024 mattina: Scuola Secondaria di I grado;

• 28 maggio 2024 pomeriggio: Scuola Primaria

Università Modena – Reggio Emilia La pagina del IX ciclo – il bando scade oggi 2 Maggio 2024 ore 13.30 Nel caso di mancato svolgimento del test preselettivo, il calendario della prova scritta potrà essere pubblicato contestualmente alla notizia del mancato svolgimento del test.

Università di Parma – La pagina del IX ciclo – il bando scade ore 12.00 del 02/05/2024 Le prove scritte si terranno il giorno 30/05/2024 per la scuola secondaria di I grado al pomeriggio e il giorno

28/05/2024 per la scuola secondaria di II grado al pomeriggio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – La pagina del IX ciclo –prova scritta infanzia 7 maggio – primaria 8 maggio – secondaria primo grado 16 maggio – secondaria secondo grado 17 maggio

Università degli Studi di Trieste – La pagina del IX ciclo –date ancora non comunicate

LAZIO

Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale – La pagina del IX ciclo – date ancora non comunicate –

LUMSA – La pagina del IX ciclo – date ancora non comunicate

Università di Roma Tre La pagina del IX ciclo – BANDO – scadenza 29 aprile 2024 – contributo 150 euro, percorso 3.200 euro

Università Europea di Roma – La pagina del IX ciclo – prova scritta

Scuola Secondaria di Secondo grado 27 maggio 2024 ore 8:30

Scuola dell’infanzia 27 maggio 2024 ore 15:00

Scuola Secondaria di Primo grado 28 maggio 2024 ore 8:30

Scuola Primaria 28 maggio 2024 ore 15:00

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” La pagina del IX ciclo – prova scritta 23 maggio 2024: Primaria e Secondaria di I Grado, 24 maggio 2024: Secondaria di II Grado.

Link Campus University – La pagina del IX ciclo – data ancora non comunicata

Saint Camillus International University – La pagina del IX ciclo – La lista degli ammessi alla prova scritta verrà pubblicata con un successivo avviso entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza

Università degli Studi Roma Tor Vergata – La pagina del IX ciclo _ date ancora non comunicate

Università della Tuscia – La pagina del IX ciclo – prova scritta

scuola dell’infanzia: 01 GIUGNO 2024, ORE 10:30

scuola primaria: 01 GIUGNO 2024, ORE 15:30

scuola secondaria di I grado: 18 MAGGIO 2024, ORE 15:30

scuola secondaria di II grado: 18 MAGGIO 2024, ORE 10:30

UninT – La prova scritta si terrà indicativamente nel mese di giugno 2024

LIGURIA

Università di Genova – La pagina del IX ciclo – date ancora non comunicate

LOMBARDIA

Università Milano Bicocca – La pagina del IX ciclo – infanzia 5 luglio 2024, primaria 4 luglio 2024, secondaria primo grado 3 luglio 2024, secondaria secondo grado 2 luglio 2024

Università di Bergamo – Scuola Secondaria di I grado giovedì 23 maggio 2024, Scuola Secondaria di II grado venerdì 24 maggio 2024

Università Cattolica Sacro Cuore La pagina del IX ciclo – Le prove scritte si terranno nei giorni

20 maggio per primaria e infanzia

21 maggio per secondaria di primo e secondo grado

Università degli Studi di Milano – data ancora non comunicata

MARCHE

Macerata – La pagina del IX ciclo – Le prove scritte si terranno sulla base del seguente calendario:

infanzia pomeriggio del 7 maggio 2024

primaria pomeriggio del 8 maggio 2024 –

Secondaria primo grado pomeriggio del 9 maggio 2024

secondaria secondo grado pomeriggio del 10 maggio 2024

Università di Urbino Carlo Bo – La pagina del IX ciclo –

Le prove scritte si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 7 maggio 2024 ore 15.30 – Scuola dell’infanzia

8 maggio 2024 ore 15.30 – Scuola primaria

9 maggio 2024 ore 15.30 – Scuola secondaria di I grado

10 maggio 2024 ore 15.30 – Scuola secondaria di II grado

MOLISE

La pagina del IX ciclo –Le date di svolgimento della prova scritta saranno pubblicate all’Albo Ufficiale di Ateneo on line entro il giorno 6 maggio 2024.

PIEMONTE

Università di Torino – La pagina del IX ciclo – date ancora non comunicate

PUGLIA

Università di Bari – La pagina del IX ciclo – Infanzia: 4 giugno 2024, Ore 8:30

Primaria: 5 giugno 2024, Ore 8:30

Primo Grado: 6 giugno 2024, Ore 8:30

Secondo Grado: 7 giugno 2024, Ore 8:30

Università di Foggia – La pagina del IX ciclo – date ancora non comunicate –

Università del Salento – prova scritta infanzia 7 maggio dalle ore 16 – prova scritta primaria 8 maggio dalle ore 16 –

SARDEGNA

Università di Cagliari – date ancora non pubblicate –

Università di Sassari – La pagina del IX ciclo – date ancora non pubblicate-

SICILIA

Università di Catania –Scuola dell’infanzia 7 maggio 2024 ore 08:30

Scuola Primaria 8 maggio 2024 ore 08:30

Scuola secondaria di primo grado 9 maggio 2024 ore 08:30

Scuola secondaria di secondo grado 10 maggio 2024 ore 08:30

Università Enna Kore – La pagina del IX ciclo – scadenza ore 23:59 del 02 Maggio 2024

Università di Messina – prova scritta

Infanzia 13 maggio

Primaria 16 maggio

I grado 31 maggio

II grado 24 maggio

Università di Palermo – date prova scritta ancora non comunicate

Come prepararsi alla prova scritta per l’accesso al TFA sostegno IX ciclo Vai ai nostri corsi

TOSCANA

Università di Firenze – prove scritte rispettivamente 7, 8, 9 e 10 maggio

Università di Pisa – La pagina del IX ciclo –date ancora non comunicate

Università degli Studi di Siena – La pagina del IX ciclo –date ancora non comunicate

TRENTINO ALTO ADIGE

Università di Trento – prova scritta primaria 16 maggio 2024, secondaria primo grado 16 maggio 2024, secondaria secondo grado 17 maggio 2024

Libera Università di Bolzano – scadenza 2 maggio 2024, ore 12:00

UMBRIA

Università di Perugia – infanzia La prova scritta si svolgerà il giorno 03.06.2024 ore 10:00, primaria 3 giugno ore 15, secondaria primo grado 04 giugno ore 10:00, secondaria secondo grado 4 giugno ore 15

VENETO

Università di Verona – date ancora non comunicate

Università di Padova – prova scritta scuola di infanzia 3 giugno 2024 ore 10:00

scuola primaria 6 giugno 2024 ore 10:00

scuola secondaria di primo grado 5 giugno 2024 ore 14:00

scuola secondaria di secondo grado 4 giugno 2024 ore 10:00

N.B. La pagina non ha valore ufficiale e potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. Valgono le indicazioni ufficiali fornite dalle Università, che potrebbero modificare le date già comunicate.

Come prepararsi alla prova scritta per l’accesso al TFA sostegno IX ciclo Vai ai nostri corsi