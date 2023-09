Tfa sostegno, in Piemonte riaperte le domande permessi diritto allo studio. Scadenza 1 ottobre Di

L’USR Piemonte riapre fino all’1 ottobre 2023 le domande per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio in favore degli ammessi ai corsi Tfa sostegno, periodo ottobre-dicembre 2023.

La comunicazione arriva con nota dell’USR del 20 settembre.

Le domande vanno presentate agli Uffici di Ambito territoriale (UST) di riferimento.

Gli UST, dopo aver verificato l’effettiva consistenza del contingente residuo per l’anno solare 2023 e le condizioni contrattuali degli aspiranti, assegneranno, sussistendone le condizioni, per il periodo fino al 31 dicembre 2023, le relative quote orarie.

Non dovranno ripresentare la domanda coloro che l’hanno già presentata entro il 15.11.2022 e coloro i quali alla data odierna, avendone titolo perché ammessi ai corsi TFA, hanno comunque già presentato domanda seppur fuori termine.