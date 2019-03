TFA sostegno, ecco i bandi. Scadenza domande, tassa iscrizione e costo corso [PAGINA IN AGGIORNAMENTO]

Siamo in attesa della pubblicazione dei bandi da parte delle Università. La prima a pubblicare è stata la Calabria.

I precari abilitati e non, nonché i laureati con 24 CFU nelle discipline discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, i docenti di ruolo che vogliono conseguire un’altra abilitazione o specializzazione sostegno sono in attesa dei due provvedimenti del 2019: il concorso e il corso per la specializzazione sostegno.

Ecco i bandi

CALABRIA

Università della Calabria 125 euro per il test, 2.800 il corso

PUGLIA

Foggia test 100 euro, corso € 2.816

Elenco in aggiornamento

Quando le prove

Le prove si svolgeranno il

15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

(di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

Ricordiamo che per accedere al corso, gli aspiranti dovranno superare tre prove:

test preselettivo

prova scritta

prova orale

Preparati con il corso organizzato da Orizzonte Scuola e Centro studi Leonardo. In regalo un buono sconto del 25% sul prezzo di copertina dei libri Edises

Università che hanno già pubblicato avvisi sui corsi:

ABRUZZO

L’Aquila

BASILICATA

Università della Basilicata-Potenza

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

EMILIA ROMAGNA

Bologna

FRIULI V.G.

Udine

LAZIO

Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

Università Europea di Roma

Cassino

Lumsa

LIGURIA

Genova

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Milano Bicocca

MARCHE

Macerata

Università di Urbino

MOLISE

Università degli Studi del Molise

SICILIA

Università di Catania

Università di Messina

Palermo

Università di Kore – Enna

TOSCANA

Firenze

Siena

Università di Pisa

TRENTINO

Università di Trento

VENETO

Università di Padova

Preparati con il corso organizzato da Orizzonte Scuola e Centro studi Leonardo. In regalo un buono sconto del 25% sul prezzo di copertina dei libri Edises

Università che non hanno ancora pubblicato l’avviso sui corsi:

CALABRIA

Università Mediterranea di Reggio Calabria

EMILIA – ROMAGNA

Università di Modena

LAZIO

Università di Roma Tre

Istituto Scienze Motorie Roma

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

LOMBARDIA

Università Cattolica Sacro Cuore

PIEMONTE

Università di Torino

PUGLIA

Università di Bari

Università del Salento

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari

UMBRIA

Università di Perugia

VENETO

Università di Verona