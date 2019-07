TFA sostegno, docenti hanno diritto a permessi studio. La circolare

TFA sostegno: è interesse dell’Amministrazione favorire la frequenza dei corsi universitari e pertanto l’USR Lombardia ha già pubblicato la circolare per la presentazione delle domande.

Le domande riguardano i docenti ammessi al corso TFA sostegno per l’a.a. 2018/19, in corso di svolgimento, e permetteranno ai docenti di usufruire delle ore residue di permessi per diritto allo studio fino al 31 dicembre 2019.

Per il periodo successivo, bisognerà inoltrare un’altra specifica domanda, sempre nei termini che saranno pubblicati dagli uffici Scolastici.

La domanda per la Lombardia scade il 2 settembre 2019, con assegnazione delle ore entro il 20 settembre. Ciò presuppone che gli uffici avranno già conferito anche le supplenze per quella data.

La circolare dell’USR Lombardia

N.B. Per le altre regioni non ci sono ancora circolari analoghe.