TFA Sostegno Didattico: nuovi manuali di Edises per la preparazione alle prove

Per una preparazione efficace alle prove d’esame del TFA Sostegno Didattico nella scuola secondaria è Edises ha presentato la nuova edizione aggiornata del manuale completo.

La nuova edizione (la settima) è il frutto di una duplice esigenza:

da una parte, una accurata analisi di tutte le prove ufficiali somministrate ai candidati dai diversi Atenei dal 2013 ad oggi (oltre 15 mila quesiti ) per l’ammissione ai corsi di specializzazione in sostegno didattico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ha condotto ad un meticoloso lavoro di revisione del manuale, alla realizzazione di una versione completamente focalizzata al superamento del test di ammissione ;

dall'altro lato, il lavoro di aggiornamento si è soffermato sui più recenti contributi pedagogici e didattici e sulle principali novità normative nel frattempo intervenute. In particolare, si segnala la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità", di attuazione di una delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si è ovviamente tenuto conto degli effetti della sentenza del TAR Lazio che ha annullato il decreto n. 182/2020 (con i modelli di PEI unificato e le allegate linee guida), una delle principali novità che avevano caratterizzato la precedente edizione. Ampio risalto, infine, è stato dato al modello bio-psico-sociale ICF-CY.

Si tratta dunque di un testo tarato in modo specifico sul programma d’esame e sulle conoscenze realmente richieste per l’accesso al TFA, tralasciando ciò che compete ad un docente già

La struttura del manuale

Il manuale è diviso in 6 parti.

La prima parte è dedicata alle competenze socio-psico pedagogiche e didattiche

La seconda parte riguarda le competenze su empatia e intelligenza emotiva

La terza parte è dedicata alle competenze su creatività e pensiero divergente,

La quarta parte è dedicata alle competenze organizzative in riferimento all'organizzazione e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie e al compito e ruolo delle famiglie.

La parte quinta infine ripercorre sinteticamente la storia dell'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.

La sesta parte comprende batterie di test per la verifica degli apprendimenti.

TFA Sostegno Didattico: completa la tua preparazione con gli eserciziari

Per completare la preparazione al concorso per l’ammissione al VII ciclo del TFA Sostegno Didattico scegli gli eserciziari per la scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria.

