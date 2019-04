L’Anief ha impugnato presso il TAR Lazio il DMl 21 febbraio 2019 n. 118 di autorizzazione all’avvio dei corsi di TFA sostegno a.a. 20918/19, denunciando l’insufficienza dei posti complessivamente autorizzati rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato nonché l’irragionevolezza della loro ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale.

Il Tribunale Amministrativo, con un provvedimento cautelare d’urgenza emanato oggi ha condiviso le ragioni dei legali Anief e ha ordinato al Miur l’immediato riesame della situazione producendo, inoltre, una relazione circostanziata in cui vengano chiariti, tra l’altro, i presupposti e le ragioni posti a fondamento delle scelte espresse.

“Abbiamo evidenziato in udienza – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – le incongruenze relative al numero eccessivamente ridotto di posti per la frequenza del cosiddetto TFA Sostegno rilevando come il Miur abbia attivato soli 14.000 posti a fronte di ben 51.107 insegnanti senza il prescritto titolo di specializzazione assegnati agli alunni disabili nell’anno scolastico 2018/2019 e, inoltre, come la distribuzione dei pur esigui posti fosse assolutamente non coerente con le effettive necessità. Solo nella regione Piemonte, ad esempio, il Miur ha autorizzato 200 posti per l’intera regione e 320 posti per la regione Emilia-Romagna, a fronte – per esempio – di 1.150 posti autorizzati nella Regione Calabria, 1.380 posti nella Regione Marche, 1.240 nella Regione Puglia e 370 posti nella Regione Molise”.