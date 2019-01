TFA Sostegno, Anief: preadesione ricorso per accesso diplomati Conservatorio e Accademia

Comunicato Anief – Anief attiva i ricorsi al Tar del Lazio contro il prossimo bando Tfa Sostegno: molte le categorie escluse e il giovane sindacato ricorre per far ammettere i diplomati ITP, i diplomati Conservatorio – Accademia Belle Arti o Accademia Danza, educatori, i Dottori di Ricerca e per l’accesso alla prova scritta per il corso di Specializzazione Sostegno per tutti i docenti che superano la prova preselettiva.