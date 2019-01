TFA sostegno, Anief: preadesione per ricorso accesso ITP

Comunicato Anief – Anief rilancia i ricorsi al Tar Lazio contro il prossimo bando Tfa Sostegno; infatti sono tante le categorie estromesse e il sindacato ricorre per far ammettere i diplomati ITP,idiplomati Conservatorio – Accademia Belle Arti o Accademia Danza, educatori, i Dottori di Ricerca e per l’accesso alla prova scritta per il corso di Specializzazione Sostegno per tutti i docenti che superano la prova preselettiva.

Anief avvia la preadesione al ricorso per l’accesso Specializzazione Sostegno per diplomati ITP che sarà presentato al Tar Lazio per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno dei docenti con diploma Itp non abilitati. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno dei docenti in possesso del diploma utile per l’accesso alle classi di concorso tecnico pratiche.