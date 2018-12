TFA sostegno, Anief e Radamante: preadesione ricorsi per partecipazione esclusi

Comunicato ANIEF – Gli studi legali del sindacato Anief e dell’associazione europea Radamante sono in prima fila contro il prossimo bando del Tfa Sostegno che esclude migliaia di candidati.

Anief propone ricorsi per diplomati ITP,diplomati Conservatorio – Accademia Belle Arti o Accademia Danza, educatori, Dottori di Ricerca; e per l’accesso alla prova scritta per il corso di Specializzazione Sostegno per tutti i docenti che superano la prova preselettiva. Radamante vuole far ammettere tutti i laureati senza i 24 CFU con o senza i 36 mesi di servizio e in sovrannumero tutti gli idonei dei precedenti concorsi a cattedra.

Preadesione per ricorsi Anief

Accesso Specializzazione Sostegno per diplomati ITP: è la preadesione al ricorso che sarà presentato al Tar Lazio per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno dei docenti con diploma Itp non abilitati. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno dei docenti in possesso di Diploma utile per l’accesso alle classi di concorso Tecnico Pratiche.

Accesso Specializzazione Sostegno per diplomati Conservatorio, Accademia Belle Arti o Accademia Danza: è la preadesione al ricorso che sarà proposto presso il Tar Lazio per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno dei docenti in possesso di diploma di conservatorio, belle arti o accademia di danza. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno dei docenti in possesso di diploma di conservatorio, accademia di danza o belle arti.

Accesso Specializzazione Sostegno (Scuola Primaria) per Personale Educativo inserito in GI: il ricorso è per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno scuola primaria del personale educativo (PPPP) inseriro in graduatoria d’istituto. Il ricorso è volto a contestare l’esclusione dal corso di sostegno scuola primaria eventualmente prevista nei singoli Bandi universitari degli educatori inseriti nelle Graduatorie d’Istituto per personale educativo (PPPP).

Accesso Specializzazione Sostegno per Dottori di Ricerca:è la preadesione al ricorso che sarà eventualmente proposto presso il Tar del Lazio per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno dei docenti laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno dei dottori di ricerca.

Accesso alla prova scritta per il corso di Specializzazione Sostegno per tutti i docenti che supereranno la prova preselettiva: è la preadesione al ricorso che sarà proposto presso il Tar del Lazio per ottenere l’accesso alla prova scritta del corso di specializzazione sul sostegno di tutti i candidati che supereranno la prova preselettiva. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento preveda l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che avranno superato la prova preselettiva.

Preadesione per ricorsi Radamante

Accesso TFA Sostegno – docenti laureati:è la preadesione al ricorso che sarà presentato presso il Tar Lazio per ottenere l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno dei docenti laureati non abilitati. Il ricorso sarà proposto in caso il regolamento non preveda l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno dei docenti in possesso di Laurea utile per l’accesso alla III fascia delle Graduatorie d’Istituto per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Accesso TFA Sostegno – idonei concorso docenti: è la preadesione al ricorso che sarà presentato presso il Tar Lazio per ottenere l’ammissione al soprannumero al corso di specializzazione sul sostegno degli idonei al concorso docenti 2016 o precedenti.