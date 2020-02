TFA sostegno al via, tutti i link alle Università per controllare pubblicazione bandi

Invia di pubblicazione i bandi delle Università per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove selettive del Corso di specializzazione sostegno a.a. 2019/20

Pubblicato dal Ministero il Decreto per l’avvio del corso di specializzazione sul sostegno per l’anno 2019/20. Vai allo speciale per i dettagli

Le prove preselettive si svolgeranno con data unica a livello nazionale per ordine di scuola.

Le Università emaneranno nelle prossime settimane i rispettivi bandi di concorso, in cui sarà indicata la data ultima per la presentazione della domanda, la tassa da pagare per accedere alle selezioni e tasse da pagare per chi le supererà.

Elenco in ordine alfabetico

ABRUZZO

L’Aquila

BASILICATA

Università degli Studi della Basilicata:

CALABRIA

Università Mediterranea Reggio Calabria

Università della Calabria

Università Magna Grecia Catanzaro

CAMPANIA

Salerno

Suor Orsola Benincasa

EMILIA ROMAGNA

Parma –

Unimore –

Ferrara

FRIULI V.G.

Udine

Trieste –

LAZIO

Link Campus University

Roma Tor Vergata

Roma TRE

Foro Italico Roma

Unint – Roma

Tuscia

Cassino

LUMSA

Università Europea di Roma

LIGURIA

Genova

LOMBARDIA

MIlano Cattolica

Università di Bergamo:

Università di Milano Bicocca

MARCHE

Urbino

Macerata

Molise

Università del Molise

PIEMONTE

Torino

PUGLIA

Università del Salent

Bari

Foggia t

SARDEGNA

Cagliari:

Sassari

SICILIA

Enna

Palermo (

Catania

Messina

TOSCANA

Siena

Pisa

Firenze

UMBRIA

Perugia

TRENTINO

Libera Università di Bolzano –

Università di Trento

VENETO

Verona

Padova

Quando le prove

Le prove si svolgeranno il

2 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

(di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) il 3 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

Ricordiamo che per accedere al corso, gli aspiranti dovranno superare tre prove: