TFA Sostegno 2023: quando scade la domanda di iscrizione. Le date per ogni Università

Dal 4 al 7 luglio si svolgono i test preselettivi per il TFA Sostegno, VIII ciclo, a.a. 2022/23. Le date sono nazionali e i giorni variano in base all’ordine e grado di scuola. I termini per la presentazione della domanda varia da Ateneo ad Ateneo. Elenchiamo le scadenze delle domande per ogni Università che bandisce il corso di specializzazione.

Le date delle prove preselettive:

mattina del 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia

mattina del 5 luglio 2023: prova scuola primaria

mattina del 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado

mattina del 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Abruzzo

Università dell’Aquila – BANDO – domande scadono alle 13 del 26 giugno

Università degli Studi di Chieti-Pescara BANDO – scadenza 27 giugno

Università di Teramo – BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Basilicata

Università della Basilicata – BANDO – scadenza 28 giugno

Calabria

Università della Calabria – BANDO – ore 13 del 29 giugno

Università Mediterranea di Reggio Calabria –BANDO – scadenza 29 giugno

Università degli Studi” Magna Graecia”-Catanzaro – BANDO – scadenza 29 giugno

Campania

Università Suor Orsola Benincasa BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Università di Salerno – BANDO – scadenza ore 12,59 del 28 giugno

Emilia Romagna

Università di Bologna – BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Università di Ferrara –BANDO – ore 12 del 26 giugno

Università di Modena – Reggio Emilia – BANDO –scadenza ore 14,30 del 27 giugno

Università di Parma – BANDO -scadenza ore 12 del 28 giugno

Friuli Venezia Giulia

Università di Udine –BANDO –scadenza ore 17 del 22 giugno

Università di Trieste –BANDO – scadenza 25 giugno

Lazio

Università di Roma – Unint – BANDO – scadenza 22 giugno

Lumsa – BANDO – scadenza 26 giugno

Università di Roma Tre – BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Università Europea di Roma – BANDO – ore 12 del 3 luglio

Università di Roma – Tor Vergata BANDO– scadenza 27 giugno

Tuscia – BANDO – scadenza ore 12 del 27 giugno

Cassino – Lazio meridionale – BANDO – scadenza 27 giugno

Saint Camillus International University – BANDO – scadenza ore 17 del 28 giugno

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – BANDO – scadenza ore 12 del 28 giugno

Link Campus University – BANDO – scadenza ore 13 del 26 giugno

Liguria

Università di Genova BANDO – scadenza 27 giugno

Lombardia

Università di Bergamo – BANDO – scadenza ore 12 del 27 giugno

Università di Milano Bicocca – BANDO – scadenza 27 giugno

Università Cattolica Sacro Cuore BANDO – scadenza ore 12 del 28 giugno

Università degli Studi di Milano – BANDO – scadenza 28 giugno

Marche

Università di Macerata –BANDO – scadenza ore 13 del 23 giugno

Università di Urbino BANDO -scadenza ore 12 del 26 giugno

Molise

Università degli Studi del Molise – BANDO – scadenza 28 giugno

Piemonte

Università di Torino – BANDO – scadenza ore 15 del 26 giugno

Puglia

Università di Bari – BANDO – scadenza 28 giugno

Università di Foggia – BANDO – scadenza 26 giugno

Università del Salento – BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Sardegna

Università di Cagliari – BANDO –scadenza 22 giugno

Università di Sassari – BANDO – scadenza ore 12 del 27 giugno

Sicilia

Università di Catania BANDO – scadenza ore 14 del 26 giugno

Università di Kore – Enna – BANDO – scadenza 30 giugno

Università di Messina – BANDO -scadenza 27 giugno

Università di Palermo – BANDO – scadenza 26 giugno

Toscana

Università di Firenze – BANDO – scadenza ore 12 del 26 giugno

Università di Pisa – BANDO – scadenza ore 11 del 23 giugno

Università di Siena – BANDO -scadenza ore 12 del 29 giugno

Trentino

Università di Trento BANDO – scadenza ore 12 del 27 giugno

Umbria

Università di Perugia – BANDO – scadenza 23 giugno

Veneto

Università di Verona – BANDO – scadenza 26 giugno

Università di Padova – BANDO – scadenza ore 12 del 22 giugno

