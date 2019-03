TFA corso sostegno, date prova scritta. Indicazioni Università

I test per la selezione al corso di specializzazione sostegno si svolgeranno il 15 e 16 aprile 2019. Chi supera il test accede a prova scritta e orale. Le info per ciascuna Università.

Le prove si svolgeranno il

15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)

(di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria) il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”

I bandi per l’iscrizione

Come si supera il test

Non è previsto un punteggio minimo per superare il test, come leggiamo nell’articolo 4, comma 3, del decreto n. 92/2019

E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Non è previsto un punteggio minimo per superare il test, per cui la soglia è rappresentata dal numero di posti disponibili in ciascuna università.

Prova scritta e orale

Indicazioni Università

ABRUZZO

L’AQuila nessuna indicazione sulle date

CALABRIA

Università Mediterranea di Reggio Calabria: . Il calendario delle prove scritte, di cui all’art. 5 comma 1 lett. b), è pubblicato dalla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.

Università della Calabria

CAMPANIA

Suor Orsola Benincasa: Date, sedi e orari di svolgimento della prova scritta per ciascun ordine di scuola saranno rese note mediante avvisi pubblicati sul sito di Ateneo www.unisob.na.it e affissi all’Albo Ufficiale di Ateneo prima dello svolgimento della prova scritta.

LAZIO

Lumsa ” L’elenco degli ammessi alla prova scritta con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova medesima, sarà reso noto mediante pubblicazione nella pagina https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie di merito relative al

Università Europea di Roma: l’elenco degli ammessi alla prova scritta, i giorni e le sedi verranno comunicati mediante avvisi sul sito di ateneo.

MOLISE

Molise: Il calendario della prova scritta sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo on line e sul sito web dell’Università (www.unimol.it>Segreterie Studenti) entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare

PIEMONTE

Torino: Le date della prova scritta e della prova orale, di cui all’art. 6, comma 2, lettera b e c, saranno pubblicate sul portale www.unito.it seguendo il percorso didattica -> formazione insegnanti -> percorsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno –IV edizione – a.a. 2018/19

PUGLIA

Bari: Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

16 maggio 2019

Scuola dell’Infanzia: inizio delle operazioni concorsuali alle ore 8:30.

Scuola Secondaria di secondo grado: inizio delle operazioni concorsuali alle ore 14:30.

17 maggio 2019

Scuola Primaria: inizio delle operazioni concorsuali alle ore 8:30.

Scuola Secondaria di primo grado: inizio delle operazioni concorsuali alle ore 14:30.

Foggia: nessuna indicazione su date prova scritta

SICILIA

Catania: Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti) entro X10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.

Messina: L’elenco degli ammessi alla prova scritta, suddiviso per ordine e grado di scuola, e il calendario della prova stessa saranno pubblicati sul sito internet d’Ateneo, alla pagina web http://www.unime.it/it/sostegno, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

UMBRIA

Perugia: In data 10 aprile 2019 verrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo (reso noto anche sul sito www.unipg.it alle voci: concorsi – altri – Corsi di specializzazione per le attività di sostegno), un avviso con cui saranno resi noti:

– la conferma o il rinvio del calendario dei test preliminari, nonché la

sede di espletamento dei test medesimi;

– il calendario delle prove scritte e delle prove orali, nonché la sede di

espletamento delle prove medesime;

TRENTINO

Trento: Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test

preliminare ed almeno 7 giorni prima della prova scritta stessa

