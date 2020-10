Test rapidi in Veneto: subito positivi 15 alunni in una scuola a Piove di Sacco Di

Quindici studenti di un istituto superiore di Piove di Sacco (Padova) sono stati trovati positivi al Covid grazie ai test rapidi antigenici effettuati direttamente a scuola da distretto sanitario dell’Ulss 6 Euganea.

Una modalità, i test rapidi, messa in atto per la prima volta in Veneto in seguito al protocollo operativo del 2 ottobre predisposto dalla Regione per la gestione dei contatti di caso confermato Covid-19.