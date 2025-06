“Test psicoattitudinali per i docenti: nei concorsi e ogni 5 anni di servizio”. La proposta di Sasso (Lega) Di

“La vicenda del professore che ha augurato la morte ad una bambina, colpevole di essere la figlia del Presidente del Consiglio, non è un caso isolato. Da anni denuncio la presenza all’interno del nostro corpo insegnante di persone indegne o, nel migliore dei casi, inadatte a ricoprire il ruolo”: così su Facebook il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.

Il riferimento è alla vicenda del docente che avrebbe pubblicato un post, poi cancellato, in cui augurava alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “la stessa sorte della ragazza di Afragola” uccisa a 14 anni dall’ex fidanzato.

Il docente ha chiesto scusa. Per il ministro Valditara “i docenti che non sono degni del ruolo che ricoprono devono essere sanzionati“.

Sasso: “Il problema c’è”

Sasso chiarisce che “la categoria non può e non deve essere infangata da una minoranza, ma il problema c’è. A nessuno farebbe piacere avere come maestra o professore dei propri figli qualcuno che auspica la morte di una bambina e in un recente passato abbiamo avuto in cattedra violenti dei centri sociali, docenti che auspicavano la morte di esponenti politici, attivisti politici pregiudicati per fatti violenti e altri ancora. Esiste un codice di comportamento e varie regole per la categoria che prevedono sanzioni per chi le viola (e che vanno dalla sospensione dal lavoro con stipendio decurtato alla pena apicale del licenziamento)“.

Test psicoattitudinali nei concorsi docenti

Secondo il deputato della Lega serve quindi prevenire.

“Da anni mi batto per inserire la valutazione psicoattidutinale per chi vuole diventare docente: proporrò di inserirla nei concorsi come prova di reclutamento e successivamente ogni cinque anni di servizio al personale docente, proprio in funzione preventiva e a tutela del personale stesso” spiega Sasso.

“Chi svolge un mestiere così importante, al pari di altri impieghi pubblici, non deve essere valutato solo perché supera un quiz o una prova scritta, ma anche sotto il profilo psico-attitudinale. So già che questa mia proposta non piacerà alla sinistra e ai sindacati ma la ritengo giusta da politico, da padre e da persona che nella scuola ha lavorato per 20 anni e la conosce abbastanza bene. E per questo la proporrò in Parlamento alla prima occasione utile” conclude.