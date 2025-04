Graduatorie terza fascia ATA, domanda su Istanze online anche se ho presentato la CIAD alla scuola capofila? Di

Con nota n. 87837 del 10 aprile il Ministero ha fornito date e indicazioni agli aspiranti ATA di terza fascia inseriti con riserva entro il 28 giugno 2024 perché non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Alcuni lettori chiedono se è necessario presentare domanda anche nel caso in cui la CIAD sia stata “consegnata” alla scuola capofila.

La nota non specifica questo particolare caso in cui si ritrova una parte del personale.

A seguito di inserimenti con CIAD non valide, alcune scuole capofila – in assenza di mancanza di indicazioni nazionali – avevano optato per inserire con riserva i candidati. Qualche indicazione era arrivata dagli Uffici provinciali o regionali. Ad esempio l’USR Marche a luglio scriveva: “Di tale perfezionamento del titolo di accesso l’istituto capofila dovrà ricevere formale comunicazione da parte degli aspiranti“.

Presentare domanda o no?

Il consiglio è quello di presentare la CIAD anche su Istanze online dal 28 aprile al 9 maggio, ciò al fine di accertarsi che l’inserimento della CIAD sia effettivamente andato a buon fine.

Senza la CIAD, requisito di accesso obbligatorio per tutti i profili tranne per il collaboratore scolastico, si decade dalle graduatorie.

La certificazione deve essere conseguita entro il 30 aprile, anche se si presenta domanda il 9 maggio.

