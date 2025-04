Terremoto nello Ionio: avvertito tra Catania, Siracusa, Messina e Reggio Calabria Di

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2025, alle ore 03:26 locali, un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato nel Mar Ionio Meridionale. L’evento sismico ha avuto un ipocentro a una profondità di 48 chilometri e coordinate geografiche 37.5578°N di latitudine e 16.0773°E di longitudine.

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse aree della Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Segnalazioni sono pervenute anche dalla Calabria, soprattutto nella zona di Reggio Calabria.

Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. Tuttavia, in via precauzionale, il sindaco di Aci Sant’Antonio ha disposto la chiusura temporanea delle scuole per consentire le necessarie verifiche strutturali.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continua a monitorare la situazione per rilevare eventuali repliche o sviluppi.