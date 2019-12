Terremoto Mugello, scuole chiuse a Barberino fino a venerdì 13 dicembre

Dopo il terremoto che ha interessato il territorio del Mugello, in Toscana, alcune scuole resteranno chiuse fino a venerdì 13 dicembre.

Come riporta La Nazione, fino a venerdì compreso restano chiuse le scuole di Barberino di Mugello, il più colpito dalle scosse.

Questo ciò che si legge in una nota diffusa dal Comune: “Situazione di emergenza che vede alcune aree ancora non accessibili, il palazzo comunale inagibile e alcuni plessi scolastici utilizzati anche come punti di accoglienza per i cittadini che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni, le scuole di tutto il territorio comunale di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, rimarranno chiuse fino a venerdì 13 dicembre compreso“.