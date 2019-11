Terremoto, alcune scuole chiuse domani per precauzione

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia dell’Aquila alle 18.35.

L’Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. Altri comuni vicini all’epicentro sono Sora e Pescosolido.

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Roma, nel basso Lazio da Frosinone a Cassino e Sora, in diversi comuni dell’area nord della provincia di Napoli, dal quartiere Chiaia e dalla zona del lungomare.

Per questo motivo, domani molte scuole resteranno chiuse per precauzione, non essendoci stati danni: nella Marsica, nei comuni della Ciociaria come Sora, Cassino, Arpino e Isola del Liri.

Scuole chiuse domani anche a Balsorano.

Per maggiori info consultare ordinanze dei sindaci.