Tecnici e professionali 4+2: ecco le scuole che avviano la sperimentazione. Zero istituti in Sardegna, Liguria, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta Di

Prende il via la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2: il percorso di studi degli istituti tecnici e professionali si riduce da 5 a 4 anni e consente l’accesso poi agli ITS (2 anni), in una filiera organica, oppure all’università o direttamente al mondo del lavoro.

Nei 4 anni di percorso – evidenzia il Ministero – sono incentivati: il consolidamento delle esperienze on the job, il potenziamento delle discipline STEM, delle ore dedicate ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), il processo di internazionalizzazione, la didattica laboratoriale, l’adozione di metodologie innovative. È previsto il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro.

Ieri il MIM ha fatto sapere che sono 171 gli istituti ammessi alla sperimentazione che partirà il prossimo anno scolastico, per 193 corsi.

“La nuova formazione tecnica e professionale, grazie all’alleanza tra scuola, territorio e impresa, garantirà ai nostri giovani una formazione di alto profilo e consentirà di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiori opportunità di impiego e rendendo più competitivo il sistema produttivo” ha spiegato il ministro Valditara.

Sulla piattaforma Unica è disponibile l’elenco delle scuole ammesse in cui è possibile iscriversi da oggi 18 gennaio e fino alle 20 del 10 febbraio.

La sperimentazione non verrà avviata in Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige. Forte adesione nelle regioni Lombardia e Campania, ma anche Puglia e Sicilia.

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma Unica.

Si può accedere alla piattaforma attraverso più metodi di autenticazione:

• identità digitale SPID

• Carta d’Identità Elettronica (CIE)

• Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

• identità digitale rilasciata da un altro Paese europeo (eIDAS)

