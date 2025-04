Tar blocca elezioni RSU 2025 con un Decreto monocratico per l’esclusione del CONITP. Attesa la reazione di ARAN e Ministero Di

Con un decreto monocratico, il Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, Rita Tricarico, ha disposto la sospensione delle elezioni RSU previste dal 14 al 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal sindacato CONITP – Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale.

Il ricorso – depositato con numero 4410/2025 – contesta l’esclusione del CONITP dalle liste elettorali, comunicata da ARAN con note ufficiali del 25 e 26 marzo. Il sindacato lamenta la mancata considerazione della propria adesione all’Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e la presenza già confermata dalla stessa ARAN nell’applicativo per le elezioni RSU 2025.

Le motivazioni del decreto

Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente una situazione di “estrema gravità e urgenza”, tale da giustificare l’intervento monocratico, considerata l’imminenza della tornata elettorale. Inoltre, ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso al soggetto controinteressato, precisando che anche in caso di errore nella notifica, il ricorrente ha diritto a un termine perentorio per sanare l’irregolarità, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2021.

Le richieste del CONITP

Nel merito, il sindacato chiede l’annullamento:

dell’esclusione dalle liste RSU da parte dell’ARAN;

della comunicazione del 24 marzo che fissava all’11 marzo 2025 il termine per l’adesione elettorale;

della pubblicazione dell’elenco delle sigle ammesse, dal quale risulta assente.

CONITP rivendica il proprio diritto alla partecipazione sulla base della rappresentatività certificata e di comunicazioni precedenti da parte dell’Agenzia.

Prossima udienza il 6 maggio

Il decreto fissa la trattazione collegiale in camera di consiglio per il 6 maggio 2025, data entro la quale si attenderà una decisione definitiva sulle misure cautelari.

Elezioni sospese? Tutto è ancora in bilico: si attende la decisione ufficiale

Nonostante il decreto emesso dal TAR sia esplicito e immediatamente esecutivo, la sospensione delle elezioni non è ancora stata confermata in via definitiva. L’incertezza permane, poiché la reale attuazione del provvedimento dipenderà dalle scelte che, nelle prossime ore, saranno effettuate dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento Contrattazione dell’ARAN. È dunque un momento cruciale, in cui si attendono chiarimenti ufficiali che possano dare indicazioni concrete sul destino del processo elettorale.