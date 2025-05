Tanti 100 e lode, alla Maturità, nelle scuole milanesi: “La nostra rivincita dal periodo Covid” Di

La maturità 2024 a Milano si chiude con un significativo ritorno di voti massimi, anche in scuole tecniche tradizionalmente meno abituate a tali risultati. Questo anno scolastico, segnato dall’epidemia di Covid-19, è stato una sorta di rivincita per molti studenti. Nonostante le difficoltà iniziali, molti hanno recuperato brillantemente, come dimostrato dal numero elevato di voti di 100 e lode.

Il successo degli studenti – racconta Il Giorno – è attribuito all’introduzione di nuove figure educative come tutor e orientatori, che hanno fornito supporto aggiuntivo. La maturità 2024 ha mostrato che, nonostante le fragilità emerse durante la pandemia, molti studenti sono riusciti a superarle grazie a un triennio di supporto e attività extra-curriculari.

Il preside del Carducci, Andrea di Mario, ha concluso con una riflessione sulla necessità di rivalutare i criteri di valutazione, suggerendo di dare maggiore importanza al percorso di crescita personale piuttosto che alla semplice performance matematica.

Scuole di Milano con i migliori risultati:

Liceo Classico Berchet : 22 studenti con 100 e 11 con lode;

: 22 studenti con 100 e 11 con lode; Istituto Tecnico Cattaneo : 7 studenti con lode e 8 con 100;

: 7 studenti con lode e 8 con 100; Liceo Artistico Brera : 11 studenti con 100, nessun bocciato;

: 11 studenti con 100, nessun bocciato; Liceo Virgilio : 17 studenti con 100 più una lode, distribuiti tra vari indirizzi;

: 17 studenti con 100 più una lode, distribuiti tra vari indirizzi; Liceo Classico Manzoni : 18 studenti con 100, di cui 4 con lode;

: 18 studenti con 100, di cui 4 con lode; Liceo Parini: 16 studenti con 100 e 2 con lode.

Risultati nei licei scientifici: