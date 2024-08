Tajani: “Allargare il centrodestra è la mia missione, nessun rischio per il governo”. E sulla manovra: “A favore della crescita, tenendo conto della situazione attuale” Di

In un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha chiarito la sua posizione riguardo alle recenti tensioni all’interno della maggioranza di governo, sottolineando il suo impegno per allargare i confini del centrodestra.

“Tutto quello che faccio è per allargare i confini del centrodestra e non lasciare spazio a sinistra sulle grandi questioni,” ha affermato Tajani. Il ministro ha evidenziato come molti cattolici, moderati e liberali guardino con crescente interesse alle proposte del suo partito su temi cruciali come i diritti, le carceri, la giustizia, lo ius scholae e l’economia sociale.

Tajani ha respinto fermamente l’idea che le sue posizioni possano mettere a rischio la stabilità del governo: “Con noi il governo non corre alcun rischio”. Inoltre ha precisato di non aver mai posto alcun ultimatum, sottolineando che le sue idee sono sempre in sintonia con il programma della coalizione.

Il leader di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di recuperare l’elettorato cattolico, liberale e riformatore al centrodestra, avvertendo che “sarebbe un errore arroccarsi su certe posizioni”. L’approccio, secondo Tajani, si applica non solo ai diritti ma anche all’economia, per la quale propone “politiche di crescita, politiche industriali, privatizzazioni, non certo statalismo”.

Guardando al futuro immediato, Tajani ha indicato la manovra finanziaria come la priorità delle prossime settimane. In vista del vertice di governo del 30 agosto, ha anticipato che si discuterà di “una politica economica funzionale alla prosecuzione del favorevole ciclo che sta attraversando il nostro Paese”.