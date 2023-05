Tagli alle scuole, entro il 31 agosto il decreto del Ministero: nuovi parametri e meno reggenze con il dimensionamento scolastico Di

Si fa più duro il dibattito sul dimensionamento scolastico previsto dal Governo a partire dal 2024/2025: il taglio di istituti previsto dal Governo in Legge di Bilancio vede l’opposizione di diverse Regioni. Ma il Ministro Valditara entro il 31 agosto dovrà emanare un decreto ministeriale ad hoc per rendere operativa la riforma.

Pochi giorni fa, come abbiamo riportato in precedenza, anche le Regioni governate dal Centro-destra hanno avanzato dubbi e perplessità sulla questione.

Campania, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna hanno infatti già detto no ricorrendo già alla Corte Costituzionale. Sardegna e Abruzzo nel corso della Conferenza Stato-Regioni si sono fatte sentire e chiedono rassicurazioni.

Ad esempio, per quanto riguarda l’Abruzzo, l’assessore all’istruzione Quaresimale, in base a quanto riportato da Italia Oggi, riferisce di aver avuto un incontro con il Ministro Valditara in cui ha spiegato e rassicurato sulla misura: “Il Ministro e i tecnici mi hanno confermato che il parametro dei 900 alunni verrà spalmato su tutto il territorio, per cui scuole con meno di 900 alunni non verranno automaticamente accorpate, lasciando autonomia alle Regioni“.

Lo stesso Valditara ha recentemente rassicurato su questo tema durante un convegno a Bari, rivelando che la Puglia, ad esempio, acquisirà dieci autonomie scolastiche, in conformità alla legge attuale.

Il Ministro ha chiarito, ancora una volta, che l’obiettivo non è la chiusura delle scuole, bensì la razionalizzazione delle reggenze, con un’aspirazione a eliminare le reggenze affinché ogni dirigente gestisca una scuola.

In effetti secondo le intenzioni governative non si vuole arrivare ad un taglio di istituti casuale ma la misura servirebbe per tre motivi in particolare.

Prima di tutto consentire all’amministrazione di programmare meglio il fabbisogno di dirigenti scolastici e Dsga per i tre anni successivi, con una evidente razionalizzazione dei relativi concorsi.

In secondo luogo, le Regioni, con il dimensionamento scolastico, potrebbero programmare con più tranquillità e razionalità la rete scolastica, decadendo anche il parametro dei 600 alunni per istituto.

E poi, come più volte espresso da Valditara, il dimensionamento servirà proprio a limitare il fenomeno delle reggenze dei Ds. Secondo i sindacati, questo anno scoalstico sarebbero stati 866 le scuole con un preside non titolare e quindi non sempre in loco.

Dimensionamento scolastico: cosa si prevede con la manovra 2023

La riforma del dimensionamento scolastico che è stata approvata con l’ultima legge di bilancio 2023, propone dunque interventi secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sono previsti tagli calcolati di sedi e organici che avranno effetto principalmente a partire dal 2024/2025.

In particolare è previsto un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, per la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, sia da adottare entro il 31 maggio (anziché il 30 giugno) dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento.

Decreto che, come abbiamo visto in apertura, dopo il no della Conferenza Stato-Regioni, dovrà dunque essere pronto per il 31 agosto.