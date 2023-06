Tagli alle scuole, Cangiano (FdI): “De Luca ricorre a retorica ingannevole” Di

Il deputato di Fratelli d’Italia, Gimmi Cangiano, componente della Commissione Istruzione alla Camera, ha criticato aspramente il Presidente della Campania Vincenzo De Luca per la sua gestione dell’istruzione nella regione.

Secondo Cangiano, De Luca spesso ricorre a una retorica ingannevole, mischiando temi e contesti diversi in un singolo discorso. Questo, afferma, crea confusione tra personale scolastico, famiglie, studenti e operatori del settore, distraendo l’attenzione dai fallimenti della sua amministrazione e dell’assessore Fortini, specie in materia di istruzione e formazione.

De Luca, sostiene Cangiano, si concentra troppo su critiche infondate riguardanti il taglio dei fondi e delle risorse, ignorando il fatto che le scuole stanno effettivamente ricevendo fondi significativi, destinati principalmente a contrastare l’abbandono scolastico e le disparità presenti nel territorio campano. Un territorio che, a causa di una gestione errata come quella di De Luca, si è impoverito ulteriormente.

Cangiano conclude esortando De Luca a studiare attentamente la riforma e l’Agenda per il Sud. Anche se il Governatore non intende riconoscere le azioni positive del Governo attuale, dovrebbe almeno evitare di travisare la realtà. La Campania ha bisogno di un’istruzione di alta qualità e di una gestione competente, non di disinformazione.