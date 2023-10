Surroga Mutuo Inps, come funziona? Di

La surroga è un’operazione che permette di spostare il proprio mutuo da una banca ad un’altra, spesso legata a vantaggi economici.

In un periodo in cui i tassi di interessi sono davvero elevati, soprattutto per chi ha contratto un mutuo a tasso variabile, la surroga può essere un valido aiuto. Quando si effettua la surroga del mutuo è possibile ridisegnare tutti gli elementi del contratto, in particolare si può ottenere una riduzione del tasso fisso, passare da un tasso fisso a un tasso variabile e viceversa, si può optare per un tasso variabile con tetto massimo. Rispondiamo alla mail di un lettore che ci chiede:

Invio questa mia, per avere dei chiarimenti in merito ad una SURROGA che vorrei stipulare con l’INPS, essendo una dipendente Comunale, settore P.M.

Ho iniziato il mutuo per una prima casa nelle Marche, in attesa di un trasferimento, avendo le mia famiglia in quella casa, circa 10 anni fa, ma nel corso degli anni ho dovuto per motivi di lavoro, trasferirmi in una casa rurale di campagna, in Sicilia.

Sostenendo un mutuo variabile da 10 anni, vorrei fare una Surroga da tempo e passare con l’INPS, ma avendo un contratto a tempo determinato non potevo fare il passaggio, adesso essendo passata a tempo indeterminato, vorrei sapere, se la mia residenza per motivi lavorativi è di bisogni sanitari è passato in un altro luogo, per chiedere una SURROGA, dopo 10 anni di mutuo come prima casa e da residente, è necessaria dopo anni, e avendo certificati che approvano che il mutuo è regolare, è necessaria ancora la Residenza o fa capo la documentazione del mutuo richiesto 10 anni fa dalla banca con cui ho l’ho stipulato ?

Come funziona la surroga INPS?

Quando si parla di surroga a mutuo INPDAP ci si riferisce quindi alla possibilità di passare da un mutuo erogato da una banca al mutuo ipotecario edilizio erogato dall’INPS. Possono farlo i dipendenti e pensionati pubblici e statali iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale, quindi è il caso del nostro lettore. Il passaggio avviene senza spese ed è possibile ottenere condizioni differenti in termini di tasso di interesse e durata.

Tuttavia in estrema sintesi con la surroga a mutuo INPS viene utilizzata l’ipoteca originaria (con la relativa documentazione) del mutuo precedente, mantenendo l’esatto importo del debito residuo, se risulta come in questo caso in regola con i pagamenti. La nuova banca (surrogante) provvede a pagare il debito residuo alla banca precedente (surrogata) e il mutuatario rimborserà il suo debito alla nuova banca alle nuove condizioni concordate.