Supporto nella preparazione INVALSI di Inglese, dalla Primaria alla Secondaria di II grado con Learning App Skill Up!

L’App di Trinity College London già scelta da migliaia di studenti

L’applicazione Skill Up! Trinity College London lanciata nel 2023 e scelta da migliaia di studenti italiani, è stata aggiornata quest’anno con nuovi contenuti per studenti dai 14 anni in avanti. Una library di racconti originali da ascoltare, leggere e ripetere con feedback istantaneo sulla pronuncia e un percorso di apprendimento personalizzato con esercizi di sentence builder e comprensione del testo fino al livello B2 del QCER.



Con solo 10 minuti al giorno, gli studenti possono immergersi in un’esperienza interattiva che comprende storie originali basate su temi del mondo reale e pensate per stimolare la curiosità come l’attenzione all’ambiente ai comportamenti per la salvaguardia del pianeta, le scelte di vita, il lavoro e le aspettative per il futuro, ma anche l’uso consapevole del digitale e molto altro ancora.