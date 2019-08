Supplenze, vuote 23.000 cattedre al 31 agosto in Lombardia, Veneto e Lazio. Le classi di concorso

Supplenze a.s. 2019/20: numeri importanti, come già ampiamente anticipato. Stanno per concludersi le prime operazioni relative alle immissioni in ruolo, e numerose sono le cattedre rimaste vuote.

Lombardia

Secondo un articolo del Sole24Ore, un numero consistente di posti vuoti è nelle scuole secondarie.

Per la secondaria di I grado ci sarebbero 2.600 posti vuoti, di cui 826 in matematica e 987 in italiano.

Alle superiori 3.655 cattedre tra cui 331 di informatica e 407 di italiano.

A farla da padrone, ancora una volta, i posti di sostegno.

Veneto

L’assessore all’Istruzione Donazzan ha comunicato che non è stato possibile coprire con cattedre a tempo indeterminato 7.821 posti, di cui 2.284 di sostegno.

Le province, in cui la mancanza di docenti è maggiore, sono:

Treviso – mancano 1012 insegnanti di posto comune e 282 di sostegno;

Venezia – mancano 1155 insegnanti di posto comune e 440 di sostegno;

Verona – mancano nel complesso 1404 docenti;

Vicenza – mancano 1508 docenti di posto comune e 547 di sostegno.

Lazio

2.000 i posti vuoti.

I problemi maggiori – si legge sul Messaggero – si riscontrano nelle materie con un minor numero di ore a settimana per classe, ad esempio le materie tecniche, e soprattutto nella scuola secondaria

Marche

A questi numeri si aggiungono poi quelle delle Marche, cioè 1.028 posti.

Non ancora pervenuti i dati di altre regioni, ma la previsione è quella di arrivare a circa 30.000 posti su 53.627 autorizzati dal MEF.

