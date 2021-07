Supplenze, Uffici Scolastici ripubblicano le graduatorie per l’anno scolastico 2021/22. Da agosto le nomine Di

Supplenze anno scolastico 2021/22: non sappiamo ancora quante saranno quelle al 31 agosto e 30 giugno. Bisognerà attendere l’esito delle nomine in ruolo e la predisposizione dell’organico di fatto, ma il lavoro propedeutico riguarda anche gli elenchi da cui dovranno essere predisposte le nomine.

Le GPS hanno validità biennale

Le GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, costituite in base all’OM n. 60/2020, hanno validità biennale per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.

Già utilizzate nell’anno scolastico 2020/21 sono state oggetto di esclusioni, rettifiche e convalide. Modifiche che dovranno necessariamente confluire in nuovi elenchi validi per l’anno scolastico 2021/22.

Le graduatorie vengono ripubblicate considerando che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’OM n. 60/2020 , l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

considerato che ai sensi dell’art. 8 c.9 dell’OM 60/2020, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante

Visti i decreti di esclusione per mancanza del titolo di accesso e i punteggi rettificati, si rende necessaria la pubblicazione delle graduatorie aggiornate per l’anno scolastico 2021/22.

La pubblicazione di graduatorie “pulite” e riviste alla luce delle rettifiche diventa importante anche perché per l’anno scolastico 2021/21 saranno utilizzate, limitatamente alla prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi, per le immissioni in ruolo eventualmente residue dalla fase ordinaria (quindi dopo GaE – concorso 2016 – concorso 2018 + fascia aggiuntiva e nel caso della secondaria concorso straordinario 2020 e STEM 2021).

La pubblicazione degli Uffici Scolastici

CAMPANIA

Avellino –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste –

Quando le nomine per l’anno scolastico 2021/22

L’obiettivo del Ministero sarebbe quello di concludere le nomine già entro la fine di agosto, e comunque prima dell’inizio delle lezioni. A questo proposito ha indicato agli uffici Scolastici la data del 9 agosto come termine ultimo per la pubblicazione delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni dei docenti di ruolo. Se tale data sarà rispettata, già nei giorni successivi si potrà procedere alle nomine.

Gli Uffici Scolastici indicheranno la modalità della procedura. Si presuppone che, come già lo scorso anno scolastico, le nomine potranno essere attribuite con procedura informatizzata.