Supplenze sul sostegno, aumentano del 2.633% in 14 anni. In 4 Regioni più posti a supplenza che organico di diritto. Dati e grafici

In 14 anni, secondo la ricostruzione su dati ministeriali elaborati dal “Centro studi OrizzonteScuola”, i posti sul sostegno sono aumentati del 148.29%, passando dai 94.430 del 2012/11 ai 234.460 del 2023/24.

Nella tabella sottostante riportiamo per ogni anno scolastico, negli ultimi 14 anni, la crescita dei posti stabili e la crescita dei posti in organico di fatto. Mentre i posti in organico di diritto sono cresciuti del 39,46%, i posti che vanno a supplenza sono aumentati in modo esponenziale.

Nel grafico a linee sottostante riportiamo il dato fornendo l’andamento esponenziale dei posti di sostegno ed in particolare dei posti in organico di fatto, rappresentati dalla linea verde.

Andiamo al dato geografico, 4 regioni presentano un organico di fatto superiore all’organico di diritto: Abruzzo (286 in più), Umbria (490 in più), Toscana (1.407 in più) e in cima il Piemonte con 2.477 posti in deroga in più rispetto all’organico di diritto.

Le prime 4 regioni che, invece, presentano un maggior numero di posti di diritto rispetto alle deroghe sono, nell’ordine: