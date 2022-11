Supplenze sostegno al 30 giugno 2023, in Sicilia altri 311 posti. In totale più di 25.000 posti in deroga Di

Come già anticipato ai microfoni di Orizzonte Scuola durante l’intervista rilasciata nel corso della FieraDidacta svoltasi a Misterbianco lo scorso 20 – 22 ottobre, il Dirigente dell’ufficio Scolastico regionale ha avviato la ricognizione dei nuovi posti di sostegno in deroga necessari per l’anno scolastico 2022/23. Risultano dunque assegnati ulteriori 311 posti.

Questa la distribuzione degli ulteriori 311 posti, che saranno assegnati con supplenze (da GPS se ancora non esaurite oppure da graduatorie di istituto e in ultimo da graduatorie incrociate) fino al 30 giugno 2023.

Sono assegnati agli Uffici degli Ambiti Territoriali della Sicilia n. 311 posti di sostegno in deroga

così distribuiti:

Ambito Territoriale

Agrigento 19

Catania 53

Messina 72

Palermo 134

Ragusa 10

Siracusa 23

Totali 311

Per effetto di quanto disposto con il recente decreto del 31 ottobre 2022, per l’a.s. 2022/2023 risultano attivati nelle Istituzioni scolastiche della regione Sicilia n. 25.222 posti di sostegno distribuiti fra le varie province.

Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi abbiamo riportato il focus ministeriale nazionale riguardante la situazione del sostegno per gli alunni con disabilità.

Gli insegnanti di sostegno in Italia sembrano aumentare quanto gli alunni con disabilità ma contemporaneamente si assiste ad una diminuzione dei posti per il sostegno didattico e a una quota sempre minore di insegnanti di ruolo, emerge dal focus ministeriale, che evidenzia come negli anni ci sian sempre più un numero sempre alto di precari.

Entrando del dettaglio della tipologia di contratto, nell’anno scolastico2020/2021 dei 184.405 docenti per il sostegno, 80.672 hanno un contratto a tempo indeterminato e 103.733 un contratto a tempo determinato.

La quota di insegnanti per il sostegno a tempo indeterminato sul totale dei docenti per il sostegno è pari al 43,7%; nell’anno scolastico 2001/2002 tale rapporto si attestava sul 60,8%.