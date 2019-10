Supplenze, scuole che cercano docenti: avvisi e date di scadenza. Aggiornato

Le scuole che cercano docenti: avvisi di selezione, scadenze per l’invio delle domande di messa a disposizione (MAD).

L’Istituto “Vallauri” di Cuneo ricerca un docente per la classe di concorso A042 per un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.

La scadenza delle domande è il 31 ottobre 2019. Avviso

L’Istituto d’Istruzione superiore “G. Silva – M. Ricci” di Legnago (VR) ci informa di essere alla ricerca di un docente in possesso dei titoli per l’insegnamento nella classe di concorso A040 per un contratto fino al 30/6/2020.

La scadenza delle domande è il 21 ottobre 2019. Avviso

Il Liceo Statale “Giuseppe BERTO” di Mogliano Veneto (TV) ricerca n. 1 docente di conversazione di Lingua Inglese – cdc BB02 – per contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.

Scadenza domande il 19 ottobre 2019. Avviso

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G.VERONESE – G.MARCONI” di Chioggia ha pubblicato un avviso per reperimento fuori graduatoria di un docente di materie letterarie per classe di concorso A012 per 10 ore settimanali (7 ore presso la sede di Chioggia e 3 ore presso la sede di Cavarzere) fino al 21 dicembre 2019.

Data archiviazione 8 novembre 2020. Avviso

Presso l’Istituto Kennedy di Monselice (PD) – Via A. De Gasperi n. 20 è disponibile una supplenza temporanea per n. 12 ore settimanali su 4 giorni per l’insegnamento delle Discipline Letterarie fino al 06/11/2019.

Domande entro e non oltre sabato 19 ottobre 2019 ore 10:00. Avviso

L’istituto di Istruzione Superiore “Caramuel Roncalli” di Vigevano (PV)- CORSO SERALE ricerca un docente classe di concorso A042 per una supplenza di 18 ore.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 10 del 19 ottobre 2019. Avviso

L’Istituto Ettore Sanfelice di Viadana (Mantova), dopo aver effettuato lo scorrimento delle graduatorie di terza fascia proprie e delle scuole viciniori, nonché chiamato tutti i candidati che hanno presentato messa a disposizione entro il giorno 15 ottobre, ricerca ingegneri meccanici

(classe di concorso A042) per la copertura di 2 cattedre fino al 30 giugno. Modulo candidatura